Cбой в работе канатки в Домбае повлиял на отдых туристов

12 февраля 2023, 17:17

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Помощь спасателей потребовалась сегодня туристам, застрявшим на канатной дороге в поселке Домбай после сбоя в ее работе.

Как писал "Кавказский узел", курорт Домбай - один из старейших среди горнолыжных курортов России, где есть условия для занятия альпинизмом, горными лыжами и сноубордом. В 2015 году там была открыта новая горнолыжная трасса протяженностью три километра.

Сообщение о том, что в поселке Домбай остановилась линия канатно-кресельной дороги, поступило спасателям сегодня в 13 мск. "На линии оставались предварительно 36 человек", - говорится в сообщении на сайте управления МЧС по Карачаево-Черкесии.

На место происшествия направились бригады Карачаево-Черкесской аварийно-спасательной службы, Домбайского поисково-спасательного подразделения МЧС и Карачаевского пожарно-спасательного гарнизона.

"Отдыхающие были эвакуированы с канатной очереди, никто из них не пострадал. Всего были привлечены 15 человек, 3 единицы техники", - говорится в публикации.

Это сообщение размещено также в телеграм-канале управления МЧС. По состоянию на 17.10 мск, под ним не опубликовано ни одного комментария. Администрация курорта "Домбай", по состоянию на 17.10 мск, не прокомментировала на своем сайте инцидент.

Напомним, 18 января 2021 года снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в Домбае, погиб один человек - президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов. После этого были приняты дополнительные меры безопасности, а администрация Карачаевского городского округа сообщила о закрытии гостиниц в Домбае из-за угрозы нового схода лавин.

К 3 февраля 2021 года большинство горнолыжных трасс и гостиниц на Домбае возобновили работу в обычном режиме. Об опасностях сотрудники курорта предупреждают заранее и сразу закрывают определенные трассы, сообщили туристы.

Обвинение по делу о гибели человека во время принудительного спуска лавины было предъявлено командиру противолавинного отряда.

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