Темрезов назвал безопасным отдых в горах на фоне опасности схода лавин

01 февраля 2021, 15:37

После схода снежной лавины на Домбае приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности отдыхающих, сообщил сегодня глава Карачаево-Черкесии. Администрация Карачаевского городского округа сообщила о закрытии гостиниц в Домбае из-за угрозы схода лавин.

Как писал "Кавказский узел", 18 января снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в Домбае, погиб один человек - президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов. И.о. мэра Карачаевского городского округа Альберт Дотдаев сообщил о решении временно закрыть ряд гостиниц из-за предупреждения об угрозе схода снежной лавины.

Отдых на горнолыжных курортах Карачаево-Черкесии безопасен для отдыхающих, заявил сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. "Я хочу заверить, что жители и гости нашей республики, которые приезжают посещать наши горнолыжные курорты, находятся в полной безопасности, в том числе от техногенных процессов и в части общественного порядка", - привел сегодня слова Темрезова "Интерфакс".

Темрезов прокомментировал сход лавины на курорте Домбай, в результате которого погиб человек. "Следствие даст правовую оценку всему произошедшему. Курорту Домбай уже 50 лет, и если Архыз строился в соответствиями требованиями безопасности, то в Домбае мы поэтапно реализуем условия для безопасного и комфортного пребывания жителей и гостей нашей республики на территории этого курорта. Мною дано поручение и профильному министерству, и мэрии Карачаевска о синхронизации всех действий на случай возникновения опасности схода лавин, чтобы мы в любой момент могли четко понимать, когда нам закрывать канатные дороги", - процитировало Темрезова РИА "Карачаево-Черкесия".

От 10 до 15 гостиниц в Домбае закрыла администрация Карачаевского городского округа. Из-за угрозы схода лавин временно закрыты гостиницы, "находящиеся в лавиноопасной зоне поселка", сообщила сегодня администрация округа в своем Instagram. На какой срок будут закрыты отели, администрация округа не сообщает.

Информации о закрытии канатной дороги в поселке Домбай 1 февраля на сайте и в Instagram администрации округа на 14:55 мск не содержится.

Прогноз лавинной опасности в горах Карачаево-Черкесии выше 2000 метров сохраняется до 3 февраля, сообщило 1 февраля управление МЧС России по Карачаево-Черкесии в своем Instagram.

Напомним, 18 января снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в Домбае. По данным участников поисковой операции, в районе схода лавины оказались семь человек, шесть из которых спаслись. Следователи после схода лавины возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ), прокуратура заявила, что к сходу лавины мог привести принудительный спуск лавины с верхней части склона горы Мусса-Ачитара.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в поселке Домбай осадков не ожидается, температура воздуха составит -3 градуса, скорость ветра - до 2 метров в секунду. Ночью также ожидается дождь, температура снизится до -6 градусов, скорость ветра составит 1 метр в секунду. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. В поселке Эльбрус в ночь на 22 января будет также идти снег, температура воздуха составит -23 градуса, скорость ветра - до 2 метров в секунду. Днем 22 января снегопад прекратится, потеплеет до -12 градусов, ветел стихнет до метра в секунду. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Сервис также доступен и в легкой версии.