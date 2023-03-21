Госдеп США указал на множественные нарушения прав человека в Азербайджане

21 марта 2023, 18:50

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Государственный департамент США в годовом отчете о положении дел с правами человека в мире, в части касающейся Азербайджана, отметил случаи произвольных задержаний, пыток, наличие политических заключенных, политически мотивированных репрессий, отсутствие независимых судов, ограничение свободы слова и СМИ и другие нарушения прав человека. Доклад объективно отражает ситуацию в стране, но западные политические структуры, помимо констатации фактов, должны требовать соблюдения Азербайджаном своих международных обязательств в области прав человека, подчеркнули бакинские правозащитники.

20 марта Госдепартамент США обнародовал традиционный годовой отчет о ситуации с правами человека в мире по отдельным странам. В части доклада по Азербайджану указывается на практику преследования критиков правительства по сомнительным обвинениям, произвольные задержания и пытки в местах заключения, ограничения свободы интернета, а также фактический запрет на мирные собрания и существенное вмешательство в свободу объединений и передвижения, жесткие ограничения на участие в политической жизни.

Авторы доклада указывают, что в течение года имели место случаи насилия в ходе конфликта между Арменией и Азербайджаном. "Поступали сообщения о том, что азербайджанские силы причастны к незаконным убийствам и жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению с армянскими войсками в сентябре. Жалобы, поданные Азербайджаном и Арменией в Европейский суд по правам человека с обвинениями друг друга в совершении зверств во время боевых действий в 2020 и 2016 годах, ожидали решения суда. Армения представила новые жалобы по поводу сентябрьских боев", - далее отмечается в исследовании.

После публикации в соцсетях видео, на котором, предположительно, азербайджанские военные расстреливают армянских военнопленных, начата проверка, сообщило 2 октября Минобороны Армении. Специалисты подтвердили подлинность видеозаписи расстрела армянских солдат, попавших в плен во время эскалации конфликта на границе Азербайджана, заявил омбудсмен Армении. Руководство страны призвало международное сообщество привлечь Азербайджан к ответственности.

В отчете указывается, по данным Международного комитета Красного Креста (МККК), с 1990-х годов из-за конфликта в регионе пропали без вести 4876 азербайджанцев и армян. Госкомиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести сообщила, что на конец 2022 года 3890 азербайджанцев числились пропавшими без вести в результате боевых действий в нагорно-карабахском конфликте в 1990-х годах, а также шесть азербайджанских военнослужащих, пропавших без вести в ходе боевых действий 2020 года.

В докладе ведомства особое внимание уделяется произвольным задержаниям. "Власти часто производили аресты на основании ложных обвинений, таких как сопротивление полиции, незаконное хранение наркотиков или оружия, уклонение от уплаты налогов, незаконное предпринимательство, клевета, злоупотребление властью или подстрекательство к общественным беспорядкам. Местные организации и международные НПО, такие как Amnesty International и Human Rights Watch, критиковали правительство за аресты лиц, осуществляющих свои основные права, и отмечали, что власти часто фабриковали обвинения против этих лиц. Полиция периодически задерживала оппозиционеров и других активистов по административным обвинениям, таким как неподчинение полиции, и впоследствии доставляла их в местные суды, где судьи признавали их виновными и приговаривали к административным арестам на срок от 10 до 30 суток. Осужденные за уголовные преступления были приговорены к более длительным срокам лишения свободы. Правозащитники утверждали, что эти аресты были одним из методов, используемых властями для запугивания активистов и сдерживания других от участия в активной деятельности", - подчеркивается в докладе.

Отдельный раздел доклада посвящается случаям пыток, в нем приведены факты пыток после задержания активистов Движения «Мусульманское единство» (ДМЕ) Маила Керимова и Сулеймана Алекперова.Еще один активист ДМЕ Эльгиз Мамедов, задержанный вместе с ними на улице перед зданием суда был подвергнут аресту сроком на 1 месяц и в течение месяца подвергался сотрудниками полиции пыткам и изнасилованию.

20 мая 2022 г в ходе судебного процесса над членом "Мусульманского единства" Рази Гумбатовым были задержаны несколько активистов этой организации, трое из которых — Агали Яхьяев, Имран Мамедли и Эльгиз Мамедов — были арестованы за административное правонарушение на 30 суток, а двое — Сулейман Алекбаров и Маил Керимов — под давлением силовиков заявили на видео об отказе посещать далее судебные процессы, заявил Национальный совет демократических сил.

В отчете подчеркивается, что система юстиции не является независимой, судьи и прокуроры получают инструкции из администрации, и в особенности по чувствительным с политической точки зрения делам.Суды часто оперируют показаниями, полученными под действием пыток, и в то же время, не принимают доказательств, подтверждающих бесчеловечное обращение.

Госдеп США со ссылкой на местные правозащитные структуры отметил наличие в стране около 100 политзаключенных, в числе которых оппозиционные деятели, журналисты, религиозные активисты и даже лидеры партий, и в частности Али Алиев.

13 января 2022 года суд приговорил председателя "Партии граждан и развития" Али Алиева к пяти месяцам заключения, признав его виновным в клевете на пограничника Эмиля Джафарова. 15 апреля 2022 года суд принял аналогичное решение по жалобе пограничника Рамина Адилова. Затем бывший функционер правящей партии "Ени Азербайджан" Рамиз Геюшев подал иск к Алиеву, обвинив его в оскорблении. 23 июня 2022 года Ясамальский суд огласил Алиеву приговор по жалобе Геюшева и увеличил срок наказания по трем делам до года лишения свободы. 22 октября 2022 года Сабунчинский районный суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы по делу об избиении сокамерника. Алиев не признал вину и назвал дело политически мотивированным.

Другим примером неправомерного преследования авторы доклада назвали дело активиста Бахтияра Гаджиева, обвиненного в хулиганстве и неуважении к суду. Авторы доклада указывают, что международные НПО Amnesty International и Freedom House, сочли обвинения Гаджиеву политически мотивированными.

Также указывается в отчете на сообщение об актах насилия в отношении политических активистов и журналистов за рубежом, и в частности указывается на случаи с нападениями на проживающих в Германии блогера Орхана Агаева и активиста Турала Садыглы, и на проживающих во Франции Мухаммеда Мирзали, Видади Искендерова, Манафа Джалилзаде.

Вступивший в силу в 2022 году новый закон о медиа усилил контроль за СМИ, так, в течение года генеральная прокуратура вынесла предупреждения ряду журналистов и блогеров за "распространение фейков" о Министерстве обороны.

Новый закон "О медиа" предусматривает ряд ограничений, позволяющих властям Азербайджана полностью контролировать деятельность журналистов, говорится в справке "Кавказского узла" "Закон "О медиа" в Азербайджане - приговор независимым СМИ"

Также авторы доклада упомянули нападение на журналистку Айтен Мамедову за расследование резонансного убийства несовершеннолетней девочки.

В политической жизни страны продолжается "гегемония правящей партии "Ени Азербайджан", в то время как другие партии сталкиваются с трудностями в регистрации, финансировании, свободы собраний, организационном становлении". "Принятый в декабре 2022 года в непрозрачной обстановке новый закон о политических партий, еще более ограничивает поле деятельности для них", - далее говорится в отчете госдепа. При этом указывается, что новый закон был принят без запроса экспертизы и рекомендаций Венецианской комиссии Совета Европы.

Новый закон о политических Азербайджана содержит ряд положений, которые могут сдерживающее воздействие на развитие плюрализма в стране, говорится в совместном заключении Венецианской комиссии Совета Европы и БДИПЧ ОБСЕ. Авторы заключения призвали власти пересмотреть закон. Власти Азербайджана, исходя их своих обязательств перед Советом Европы, должны отменить ужесточенные требования к регистрации и перерегистрации партий и госконтролю за их деятельностью, однако Баку не раз игнорировал требования европейских структур, отметили опрошенные "Кавказским узлом" оппозиционеры.

Авторы отчета также отметили случаи нарушения трудовых прав граждан, отсутствия гендерного равенства, проблем с правами меньшинств и детей.

Координатор Союза "За свободу политзаключенных Азербайджана" Эльшан Гасанов считает, что отчет Госдепа объективно отражает ситуацию в Азербайджане с правами человека. "Отчет носит всеобъемлющий характер и практически охватывает все сферы где имеют место нарушения прав человека. Однако только констатации фактов недостаточно. Международное демократическое сообщество должно принять действенные меры, включая санкционные механизмы для решения проблем, и, хотя бы освобождения политических заключенных, которых по нашим последним спискам, не менее 93", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов согласился, что западные политические структуры должны решительнее требовать соблюдения Азербайджаном своих международных обязательств в области прав человека. "Права человека не должны приноситься в жертву геополитических и энергетических интересов Запада. США, Евросоюз должны дать понять, что грубое нарушение прав человека, репрессии будут дорого обходиться правящему режиму Азербайджана. Чиновников и силовиков, злостно попирающих права человека, должны ожидать санкции", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Азербайджана к 18.30 мск не отреагировали на отчет. В связи с выходными праздничными днями по случаю весеннего праздника Новруза получить комментарии в администрации президента и МИД Азербайджана не удалось