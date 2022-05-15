Участникам акции в Баку удалось зачитать обращение у здания МВД

15 мая 2022, 00:25

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Силовики в Баку после задержания части протестующих против насилия над журналистами позволили активистам продолжить движение и зачитать резолюцию акции около здания МВД.

Как писал "Кавказский узел", в Баку силовики 14 мая разогнали акцию протеста против насилия над журналистами и активистами, поводом для которой стало нападение на журналистку Айтен Мамедову. Активисты намеревались пройти маршем от площади Фонтанов до здания МВД и зачитать текст обращения перед министерством. Однако полиция плотно окружила организаторов акции и оттеснила их в сторону станции метро "Сахил". На акции задержаны не менее 28 человек, еще 13 человек были вывезены за пределы Баку и отпущены там, подсчитали в "Линии защиты".

9 мая полиция Азербайджана начала расследование после нападения на журналистку Айтен Мамедову. Инцидент произошел в Бинагадинском районе Баку. Неизвестный, зашедший за Айтен Мамедовой в лифт в подъезде дома, приставил нож к ее горлу и потребовал не освещать судебный процесс, после чего скрылся. Мамедова связала нападение с освещением резонансного дела об убийстве ребенка.

После переговоров между полицейскими и некоторыми не задержанными ранее организаторами акции в Баку против насилия над журналистами, протестующим разрешили двинуться в направлении здания МВД, но их остановили примерно в 100 метрах от здания министерства, сообщило 14 мая JAMnews.

Активисты во время движения скандировали лозунги "Нет мафиозной власти!", "Нет насилию!" и, стоя около здания МВД, зачитали резолюцию акции, сообщило 14 мая агентство "Туран".

"Если подобным преступлениям не будет положен конец, то в стране возобновятся политические убийства. Мы требуем от властей положить конец насилию, расследовать и привлечь к ответственности виновных в нападениях на журналистов и общественных активистов", - заявили в своей резолюции активисты.

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Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.