Полиция пресекла акцию против насилия над журналистами в Баку

14 мая 2022, 17:21

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Силовики разогнали акцию протеста против насилия над журналистами и активистами, поводом для которой стало нападение на журналистку Айтен Мамедову. На акции задержаны не менее 28 человек, еще 13 человек были вывезены за пределы Баку и отпущены там, подсчитали в "Линии защиты".

Как писал "Кавказский узел", полицейские сегодня задержали участников акции протеста в Баку, которые требовали результатов расследования по делу о нападении на журналистку Айтен Мамедову. 13 мая организаторы акции заявляли об угрозах и слежке.

9 мая полиция Азербайджана начала расследование после нападения на журналистку Айтен Мамедову. Инцидент произошел в Бинагадинском районе Баку. Неизвестный, зашедший за Айтен Мамедовой в лифт в подъезде дома, приставил нож к ее горлу и потребовал не освещать судебный процесс, после чего скрылся. Мамедова связала нападение с освещением резонансного дела об убийстве ребенка.

Полиция помешала проведению акции против насилия

Группа активистов демократического движения Азербайджана провела 14 мая на площади Фонтанов в Баку акцию протеста против растущего насилия и угроз в адрес общественных деятелей. которая прошла под лозунгом "Не хотим мафиозное государство". В состав оргкомитета акции вошли 24 активиста.

Большинство организаторов акции протеста были задержаны полицией до начала акции. Бахтияр Гаджиев, Алы Ализаде, Фуад Ахмедли, Азиз Мамиев были задержаны за час до начала акции, около 14.00 (13.00 мск) при выходе из дома, сообщили участники акции.

Председатель правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров и оппозиционер, член партии "Мусават" Тофиг Ягублу были среди участников акции, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Ягублу зачитал обращение участников акции, в котором говорится, что в последнее время в Азербайджане участились случаи насилия в отношении общественных деятелей и журналистов и эти преступления остаются безнаказанными. В частности, в обращении упоминалось задержание на мирной акции протеста Тофига Ягублу, который впоследствии был жестоко избит, убийство журналиста и ЛГБТИ-активиста Аваза Хафизли, похищение и бесчеловечное обращение с Бахтияром Гаджиевым. Последним случаем стало нападение на журналистку Айтен Мамедову. Бездействие правоохранительных органов в расследовании этих преступлений способствует атмосфере безнаказанности, поощряющей к новым атакам на активистов и журналистов, говорится в обращении.

"Мы считаем, что эти атаки не последние, и если общество не возвысит голос протеста, то последуют более тяжкие преступления, в том числе политические убийства. Призываем государство положить конец этим ужасающим преступлениям, найти и наказать виновных", — указано в обращении.

Активисты намеревались пройти маршем от площади Фонтанов до здания МВД (расстояние между ними составляет меньше километра - Прим. "Кавказского узла") и зачитать текст обращения перед министерством. Однако полиция плотно окружила организаторов акции и оттеснила их в сторону станции метро "Сахил". В окружении полиции находилось около 40 человек, выкрикивающих лозунги: "Нет полицейскому насилию", "Свобода", "Прекратите убивать журналистов". Эти же лозунги были написаны на транспарантах. Некоторые участники несли флаг ЛГБТ-движения. Полицейские выборочно выводили из оцепления активистов и с применением силы усаживали их в полицейские автомобили.

Акция завершилась спустя 30 минут после начала, полицейские вытеснили протестующих с площади Фонтанов. МВД распространило заявление об отсутствии задержанных.

По данным сопредседателя "Линии защиты" Зафара Ахмедова, только в 8-е отделение полиции были доставлены 28 участников акции протеста. Еще 13 человек были задержаны до начала акции и во время митинга. Их вывезли в полицейских машинах за пределы Баку и выпустили в поселках, на расстоянии 20-30 километров от столицы, сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

В столкновении с полицейскими получил травму ноги руководитель правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров и был сильно избит бывший политзаключенный Аликрам Пириев, добавил Ахмедов.

Активисты пояснили причины участия в акции протеста

Бакинка Наталья Иорина держала в руках плакат: "Дающие лживые показания полицейские - преступники" и фотографии пострадавших от насилия в полиции. По ее словам, она не хочет жить в криминальном государстве, заявила Наталья корреспонденту "Кавказского узла".

Необходимо изменить структуру дознания и следствия, указал участник акции Эльдар Тюркоглу. "То, что происходит в правоохранительных органах - недопустимо. Это нарушение наших прав и конституции. Государству пора менять политику охраны правопорядка. (...) Граждане боятся правоохранительных органов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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Бывшая замминистра культуры Малахат Бабаева выразила недовольство состоянием экономики Азербайджана. "Не хочу видеть страну в таком состоянии. Если правительство не хочет митингов, тогда надо руководить так, чтобы народ был доволен. Народ умирает от голода, дети ищут еду в мусорных баках!" - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

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Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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