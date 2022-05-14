Задержание участника акции в поддержку Айтен Мамедовой. Баку, 14 мая 2022 года. Фото Камала Али для "Кавказского узла".

14 мая 2022, 14:28

Силовики задержали участников митинга в поддержку Айтен Мамедовой

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полицейские задержали участников акции протеста в Баку, которые требовали результатов расследования по делу о нападении на журналистку Айтен Мамедову.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 мая полиция Азербайджана начала расследование после нападения на журналистку Айтен Мамедову. Инцидент произошел в Бинагадинском районе Баку. Неизвестный, зашедший за Айтен Мамедовой в лифт в подъезде дома, приставил нож к ее горлу и потребовал не освещать судебный процесс, после чего скрылся. Мамедова связала нападение с освещением резонансного дела об убийстве ребенка.

Полицейские в столице Азербайджана силой разгоняют митинг протеста, организованный сторонниками журналистки Айтен Мамедовой. Полицейские задерживают участников акции протеста, передал в 14:05 мск из Баку корреспондент "Кавказского узла". 

Напомним, после нападения на Мамедову с призывом к властям Азербайджана найти и наказать виновных выступили правозащитники и активисты, ряд международных правозащитных организаций и Госдеп США. Сама журналистка выразила недовольство ходом следствия.

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Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Правозащитники потребовали остановить преследование Эйваза Яхьяоглу", "Эльчин Мамед прекратил голодовку после просьбы правозащитников о его помиловании", "Журналистка Мамедова рассказала подробности нападения на нее в Баку".

Автор: Камал Али источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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