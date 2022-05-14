Силовики задержали участников митинга в поддержку Айтен Мамедовой

14 мая 2022, 14:28

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Полицейские задержали участников акции протеста в Баку, которые требовали результатов расследования по делу о нападении на журналистку Айтен Мамедову.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 мая полиция Азербайджана начала расследование после нападения на журналистку Айтен Мамедову. Инцидент произошел в Бинагадинском районе Баку. Неизвестный, зашедший за Айтен Мамедовой в лифт в подъезде дома, приставил нож к ее горлу и потребовал не освещать судебный процесс, после чего скрылся. Мамедова связала нападение с освещением резонансного дела об убийстве ребенка.

Полицейские в столице Азербайджана силой разгоняют митинг протеста, организованный сторонниками журналистки Айтен Мамедовой. Полицейские задерживают участников акции протеста, передал в 14:05 мск из Баку корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, после нападения на Мамедову с призывом к властям Азербайджана найти и наказать виновных выступили правозащитники и активисты, ряд международных правозащитных организаций и Госдеп США. Сама журналистка выразила недовольство ходом следствия.

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Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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