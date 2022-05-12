Комитет защиты журналистов призвал расследовать нападение на Айтен Мамедову

12 мая 2022, 13:17

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Азербайджана должны в кратчайшие сроки найти и наказать виновных в нападении на журналистку Айтен Мамедову, заявил Комитет защиты журналистов. С призывом расследовать нападение на Мамедову выступил также Госдеп США, а сама журналистка выразила недовольство ходом следствия.

Как сообщал "Кавказский узел", полиция Азербайджана 9 мая начала расследование после нападения на журналистку Айтен Мамедову. Инцидент произошел в Бинагадинском районе Баку. Мужчина, зашедший за Айтен Мамедовой в лифт подъезда дома, приставил нож к ее горлу и потребовал не освещать судебный процесс, после чего скрылся. Мамедова связала нападение с освещением резонансного дела об убийстве ребенка. Правозащитники и активисты 9 мая призвали власти Азербайджана найти и наказать виновных, также 10 мая с аналогичным требованием выступил ряд международных правозащитных организаций.

Ранее Айтен Мамедова заявила, что до нападения неизвестный от нее потребовал прекратить освещать судебное дело об убийстве малолетней девочки. Десятилетняя девочка пропала без вести 21 ноября 2019 года. Ее обгоревшее тело было найдено 6 января 2020 года в том же селе, где она жила. 10 января силовики отчитались о задержании подозреваемого в убийстве – 47-летнего местного жителя Илькина Сулейманова, который первым сообщил об обнаружении тела. История с похищением и убийством ребенка вызвала широкий общественный резонанс в Азербайджане. В суде Сулейманов заявил о своей невиновности, пояснив, что дал признательные показания под пытками.

Айтен Мамедова рассказала, что до сих пор переживает стресс из-за нападения. По ее словам за последние дни она несколько раз давала показания в Бинагадинском районном управлении полиции и ряде других ведомств. Она связывала нападение со своей профессиональной деятельностью. "То, что нападавший "советовал" мне "поумнеть", свидетельствует, что атака была связана именно с моей журналистской работой. Естественно, этот "совет" я отвергаю, и буду как прежде продолжать свою профессиональную деятельность, правдиво освещать события", – сказала Мамедова корреспонденту "Кавказского узла".

При этом она воздержалась от оценки хода расследования. "Пока нападавший не найден, и потому благодарить следствие не за что. Но пока нет оснований и критиковать их, потому что серьезных оснований для недовольства нет и расследование идет всего несколько дней. Правда, есть определенные вопросы, которые вызывают недовольство, но об этом я расскажу, когда наступит свое время", – сказала Мамедова.

Сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются.

Комитет защиты журналистов (КЗЖ, международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, – прим. "Кавказского узла") призвал власти Азербайджана найти и наказать виновных в нападении на Айтен Мамедову. "Дерзкое нападение на журналистку и угрозы в адрес Айтен Мамедовой представляют собой нападение не только на нее, но и на всех журналистов в Азербайджане", – заявила Гульноза Саид, координатор программ КЗЖ по Европе и Центральной Азии, слова которой приведены на сайте организации.

Власти Азербайджана должны дать четкий сигнал, что попытки запугать журналистов и заставить их замолчать недопустимы, добавила она "Необходимо быстро привлечь виновных к ответственности, включая заказчиков нападения", – подчеркнула Саид.

К расследованию нападения на журналистку призвал и Госдеп США. "Мы глубоко обеспокоены насилием, в том числе заявлениями о нападениях, и другим давлением на граждан осуществляющих свои конституционные права в Азербайджане. Мы осуждаем нападение на журналистку Айтен Мамедову. Это нападение произошло в Баку всего через неделю после того, как мир отметил Всемирный день свободы печати и важность свободы слова и доступа к точной информации. Внимательно следим за этим делом и призываем власти провести расследование и привлечь виновных к ответственности", – привело сегодня агентство Turan слова сотрудника Госдепа США.

Напомним, что Айтен Мамедова около 20 лет занимается журналистикой и специализируется на правозащитной теме. Много лет она трудилась в оппозиционной газете "Азадлыг". Мамедова освещала многие резонансные судебные процессы, в том числе по "Нардаранскому делу", "Гянджинскому делу", суды над журналистами и активистами "Партии народного фронта Азербайджана". Айтен Мамедова была в числе журналистов, которые подверглись физическому насилию во время освещения протестной акции после парламентских выборов в феврале 2020 года.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.