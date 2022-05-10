Международные организации потребовали расследовать нападение на Айтен Мамедову

10 мая 2022, 16:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Тщательно расследовать нападение на журналистку Айтен Мамедову призвали власти Азербайджана международные правозащитные организации. Азербайджанский Институт свободы и безопасности репортеров обратился к представителям Совета Европы с просьбой воздействовать на власти страны для прекращения преследования журналистов и обеспечения их безопасности.

Как писал "Кавказский узел", полиция Азербайджана 9 мая занялась расследованием нападения на журналистку Айтен Мамедову. Инцидент произошел в Бинагадинском районе Баку. Мужчина, зашедший за Айтен Мамедовой в лифт подъезда дома, приставил нож к ее горлу и потребовал не освещать некий судебный процесс, после чего скрылся, рассказала пострадавшая, связав нападение с освещением резонансного дела об убийстве ребенка. Представители медиа и гражданского общества Азербайджана призвали президента Ильхама Алиева и силовиков найти и наказать виновных. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро 9 мая осудила нападение на журналистку Айтен Мамедову и призвала к "быстрому и тщательному расследованию".

Нападение на Айтен Мамедову вызвало реакцию международных правозащитных и журналистских организаций.

В частности, Норвежский Хельсинский комитет призвал власти страны провести тщательное расследование это нападение. "Журналисты уже давно знают, что Азербайджан - не безопасное место для их работы. Недавнее жестокое нападение на известную журналистку Айтен Мамедову, которая в прошлом также сотрудничала с НХК, является у напоминанием об этом", - говорится в обращении организации к руководству Азербайджана.

"Айтен Мамедова, которой в прошлом неоднократно угрожали за ее критическую журналистику, — одна из немногих журналистов, активно освещающих этот громкий и деликатный судебный процесс", - отмечает организация в своем обращении, опубликованном на странице в соцсети Facebook*.

NHC призывает власти Азербайджана провести тщательное расследование и защитить независимых журналистов от преследований. "Тщательное расследование этого нападения является необходимым и не подлежащим обсуждению шагом", - далее сказано в обращении. Простая отписка на этот призыв будет означать, что "в Азербайджане нет закона и ответственности и некоторые преступные группировки могут вершить произвол", говорится в обращении NHC к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, главе МВД Вилаяту Эйвазову и генпрокурору страны Кямрану Алиеву.

Тревогу по поводу нападения на журналистку выразила и международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW). "Крайне встревожен сообщением о нападении на Айтен Мамедову, известную в Азербайджане журналистку, освещающую громкие политические, чувствительные судебные дела", - заявил заместитель директора Отделения Европы и Центральной Азии Human Rights Watch Георгий Гогия в своем микроблоге в Twitter.

К расследованию нападения на журналистку призвала и международная организация в защиту журналистов "Репортеры без границ". "На Айтен Мамедову напали (...) из-за ее журналистского расследования убийства 10-летней девочки. РБГ потрясен этим насилием и призывает власти расследовать это дело", - говорится в аккаунте организации в Twitter.

Решительно осудил нападение на Мамедову и президент "Радио Свобода"** Джеймс Флей. "Я решительно осуждаю атаку и угрозы нашему внештатному корреспонденту Айтен Мамедовой. Это действие откровенно свидетельствует о целях предотвратить ее публикацию на определенную тему. Мы призываем правительство Азербайджана расследовать это нападение и не преследовать журналистов", - приводит слова Флей на своем сайте азербайджанская служба "Радио Свобода"**.

На нападение на журналистку отреагировало и посольство США. "Осуждаем нападение на журналистку Айтен Мамедову. Это нападение произошло в Баку всего через неделю после того, как мир отметил Всемирный день свободы печати. Мы внимательно следим за этим делом и призываем власти провести расследование и привлечь виновных к ответственности",- говорится в пресс-релизе посольства, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Нападение на Мамедову стало следствием атмосферы безнаказанности преступлений против журналистов в Азербайджане, указал Азербайджанский институт свободы и безопасности репортеров (ИСБР). "Очередное вопиющие преступление против журналиста является следствием систематического умышленного бездействия властей Азербайджана в расследовании преступлений, совершаемых против журналистов. Не так давно 22 февраля 2022 года жестоко был убит у себя дома журналист Аваз Шихмамедов (Хафизли), который незадолго до своего убийства неоднократно официально и публично обращался в руководителям правоохранительных органов Азербайджана с просьбой защитить его от поступающих его жизни и физической безопасности угроз. Другим вопиющим примером бездействия правоохранительных органов является неэффективное расследование группового нападения и похищения блогера и общественного активиста Бахтияра Гаджиева. Полиция открыла уголовное дело по статье "хулиганство", преднамеренно занизив масштаб совершенного преступления, в котором имело место насильное и незаконное похищение и лишение свободы человека со стороны группы лиц, пытки и нечеловеческое обращение, унижение чести и достоинства, угроза изнасилованием и убийством, насильное принуждение к удалению публикаций о критике власти", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" исполнительный директор ИСБР Эмин Гусейнов.

По его мнению, первые шаги следствия по делу о нападении на Мамедову свидетельствуют о намерении "принизить масштаб преступления", его "общественную опасность". "Уголовное дело начато по статье 134 УК Азербайджана "угроза убийством или причинением тяжкого ущерба здоровью"", - отметил он. Однако Мамедовой были нанесены порезы, подчеркнул Гусейнов. "Это уже другая статья Уголовного кодекса, к примеру, 128 – "умышленное причинение легкого вреда здоровью". Кроме того, нападение связано с профессиональной деятельностью Мамедовой. Значит следует вести дело и по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" (статья 163 Ук Азербайджана). Начало же уголовного дела по заведомо мягкой статье ставит под сомнение намерения следствия провести объективное расследование, принизить общественную опасность преступлений", - сказал исполнительный директор ИСБР.

По его словам, нападение на Мамедову стало атакой " на свободу слова, подавление критических голосов, устрашение общества". С начала текущего года многие журналисты, преимущественно расследующие коррупцию и преступления, совершаемые чиновниками, получали угрозы на прямую от представителей правоохранительных органов и спецслужб, указал он.

Гусейнов напомнил, что в преддверии Всемирного дня свободы прессы 38 членов Парламентской Ассамблеи Совета Европы выразили обеспокоенность уровнем усилившегося насилия и угроз по отношению к журналистам и призвали ПАСЕ назначить докладчика, который бы объективно расследовал бы данные преступления. "Вместо того, чтобы адекватно отреагировать на обеспокоенность членов ПАСЕ и также публично осудить недавние преступления против журналистов, политическое руководство Азербайджана своим молчанием создает и усиливает предпосылки ухудшения ситуации с безопасностью журналистов в Азербайджане, что несомненно приведет к совершению новых атак в ближайшем будущем", - подчеркнул он.

ИСБР призвал политическое руководство Азербайджана публично осудить нападение на Айтен Мамедову, обеспечить ей и членам ее семьи безопасность и гарантировать ей безопасные условия для продолжения критически важной для общества независимой журналисткой деятельности. ИСБР также призвал генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич и комиссара по правам человека Совета Европы Дунью Миятович осудить власти Азербайджана и призвать их к эффективному расследованию нападения на Мамедову и других совершенных недавно аналогичных преступлений.

Сама Мамедова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что пока никакой новой информации о ходе расследования у нее нет.

Напомним, что Айтен Мамедова около 20 лет занимается журналистикой и специализируется на правозащитной теме. Много лет она трудилась в оппозиционной газете "Азадлыг". Мамедова освещала многие резонансные судебные процессы, в том числе по "Нардаранскому делу", "Гянджинскому делу", суды над журналистами и активистами Партии народного фронта Азербайджана. Айтен Мамедова была в числе журналистов, которые подверглись физическому насилию во время освещения протестной акции после парламентских выборов в феврале 2020 года.

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