Коллеги связали убийство азербайджанского журналиста с его активностью в защите прав ЛГБТ

22 февраля 2022, 19:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанский журналист-фрилансер Аваз Шихмамедов, известный как Аваз Хафизли, убит, в преступлении заподозрен его двоюродный брат. Аваз выступал в защиту прав сексуальных меньшинств, что вызывало недовольство в его семье, отметили коллеги убитого.

Как писал "Кавказский узел", 25 января парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о защите прав ЛГБТ в Европе, обратив особое внимание на преследование по мотивам сексуальной ориентации в Чечне, и потребовала от властей России защитить жертв и наказать виновных. Также в резолюции выражается обеспокоенность правовой незащищенностью и притеснениями лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Армении, Азербайджане и Грузии

В рейтинге ILGA-Europe - европейского отделения Международной ассоциации геев, лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, опубликованном к 17 мая 2017 года, ко дню борьбы с гомофобией, по уровню обеспечения прав сексуальных меньшинств Армения находится на 47-м месте, последнее - 49-е место - в рейтинге занял Азербайджан, а предпоследнее - Россия. Таким образом, эти страны были признаны самыми гомофобными в Европе.

Об убийстве журналиста в своем совместном пресс-релизе сообщили сегодня МВД и Uенеральная прокуратура Азербайджана. "Сегодня в 16.00 (15.00 мск) в поселке Балаханы Сабунчинского района 24-летний Амрулла Гюльалиев зарезал своего двоюродного брата, сверстника Аваза Шихмамедова. По предварительным данным, Гюльалиев "в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения", а в своих показаниях признал, что совершил преступление на почве личной ссоры между ними. Гюльалиев задержан и передан следствию, возбуждено уголовное дело, в рамках которого изъяты вещественные оказательства и назначено проведение экспертиз, перевел сообщение ведомства корреспондент "Кавказского узла".

Коллеги Хафизли обращают внимание на то, что он защищал права ЛГБТ (лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров).

"Репортер Аваз Хафизли был убит двоюродным братом (...). Аваз Хафизли в последнее время защищал права представителей ЛГБТ и потом преследовался со стороны своей семьи", - написал на своей странице в Facebook журналист Нурлан Гахраманлы.

Журналист-фрилансер Наргиз Абсаламова также указала, что Хафизли выступал в поддержку прав представителей ЛГБТ. "Аваз в последнее время проводил одиночные акции перед различными ведомствами, чтобы обратить внимание на физические угрозы представителям ЛГБТ через социальные сети. Он участвовал в протестных акциях и в защиту прав журналистов", - сказала Абсаламова.

Убийство журналиста с защитой прав ЛГБТ связал и активист Рустам Исмаилбейли, эмоционально отметив, что это привело к убийству "такого хорошего, прекрасного человека как Аваз", - следует из записи на его странице в Facebook.

Аваз Хафизли сотрудничал с разными ресурсами. Он участвовал в протестных акциях и освещал протестные акции других активистов, в том числе на своей странице в соцсети Facebook

30 октября 2021 года Хафизли провел акцию протеста перед Домом правительства в Баку. Хафизли протестовал против бездействия правоохранительных органов в отношении блогера Севиндж Гусейновой, призывавшей к насилию против представителей ЛГБТ. Он был задержан полицией и отпущен спустя несколько часов, слеудует из видео, размещенного на YouTube-канале AbzasMedia.

"Кавказский узел" также писал, что 22 июля 2020 года группа азербайджанских журналистов и блогеров провела акцию протеста в Баку перед зданием Совета прессы. Протестующие потребовали отставки главы этой организации и устранения препятствий для своей деятельности. Среди протестующих был и Аваз Хафизли, сотрудничавший тогда с изданием Azad Soz.

В феврале того же года прокуратура Азербайджана вынесла четырем журналистам, в том числе Авазу Хафизли, предупреждение о несоответствии профессиональной этике из-за участия в акции оппозиционеров 11 февраля 2020 года перед зданием ЦИК. Журналисты в знак протеста разорвали уведомления прокуратуры и потребовали расследовать действия полицейских, помешавших их работе.

Новости о преследованиях активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Кавказского узла" "Справочник" размещена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".