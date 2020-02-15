Журналисты потребовали расследовать действия полиции Азербайджана

15 февраля 2020, 04:38

Прокуратура Азербайджана вынесла четырем журналистам предупреждение о несоответствии профессиональной этике из-за участия в акции оппозиционеров 11 февраля перед зданием ЦИК. Журналисты в знак протеста разорвали уведомления прокуратуры и потребовали расследовать действия полицейских, помешавших их работе.

Как сообщал "Кавказский узел", после парламентских выборов в Азербайджане журналисты, находившиеся в ночь на 11 февраля при разгоне сидячей акции оппозиционных кандидатов у здания ЦИК в Баку, подверглись насилию со стороны полиции. "Репортеры без границ" заявили, что информированы о не менее 18 фактах, когда журналисты столкнулись с препятствиями в работе. Семь журналистов были задержаны и избиты, сказано в заявлении, опубликованном 13 февраля на сайте организации.

Кандидаты в депутаты и поддержавшие их избиратели вышли вечером 11 февраля на акцию протеста перед ЦИК Азербайджана, заявив о фальсификации парламентских выборов. Полиция разогнала протестующих с применением силы. Около 10 активистов обратились за медицинской помощью. Среди пострадавших оказались журналисты.

Четверо журналистов – Нурлан Джафари, Нурлан Либре, Рафаэль Гусейнзаде и Аваз Хафизли, 14 февраля были вызваны в прокуратуру Баку. "Мы были предупреждены в письменном виде о том, что прокуратура провела расследование и установила, что "11 февраля в 19:00 группа людей провела собрание перед ЦИК, не согласовав это с местной исполнительной властью". В результате, как утверждается в документе прокуратуры, было "парализовано движение транспорта, нарушен общественный порядок и покой граждан". При этом нас обвинили в том, что мы, якобы, совершили "действия, противоречащие профессиональной деятельности и этике журналистов, незаконно вмешались в действия сотрудников полиции", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Аваз Хафизли.

Он заявил, что вызванные в прокуратуру журналисты в указанное время не были у здания ЦИК. "В действительности это сотрудники полиции вели себя по отношению к нам грубо. К акции у здания ЦИК мы пришли поздно, когда она была уже разогнана. Позже, когда пострадавшие в ходе акции обратились за помощью в городской медицинский центр, мы прибыли туда для подготовки репортажа, но сотрудники полиции повели себя грубо, оказали физическое давление, оттеснили нас оттуда, не позволили вести съемку. И вместо того, чтобы расследовать действия полиции, прокуратура обвинила нас же самих. Мы отказались ставить подписи под утверждением, что согласны с тем, что нарушили закон и обязуемся больше не делать этого. И потребовали провести расследование нарушения наших прав сотрудниками полиции", - сказал Хафизли корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист Нурлан Либре рассказал, что в знак протеста вызванные в прокуратуру работники СМИ разорвали уведомления. "Нам вручили письменные предупреждения. Эти письменные предупреждения мы, выйдя из прокуратуры, прямо там же порвали", – сказал Либре корреспонденту "Кавказского узла".

Рафаэль Гусейнзаде также раскритиковал действия прокуратуры, которая, по его мнению, вместо расследования действий полиции, выдвинула необоснованные претензии журналистам. "Все претензии голословны и необоснованны. Получается, что не полиция избила журналистов, а она сама стала жертвой "незаконного поведения журналистов", – отметил Гусейнзаде.

Сотрудник Института прав медиа Халид Агалиев считает, что оснований для вынесения предупреждения журналистам прокуратурой нет. "Если журналистов обвиняют в участии в не согласованной с властями акции, то оценку их действиям, в рамках административного законодательства, должен дать суд. (…) Прокуратура должна расследовать факт насилия над журналистами, пострадали не менее 10 человек и это вызвало реакцию международных организаций, прозвучали призывы расследовать действия силовиков", – сказал Агалиев с корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" не располагает комментариями прокуратуры Азербайджана.

Напомним, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил беспокойство в связи с насилием над журналистами во время разгона протестной акции 11 февраля и призвал власти Азербайджана наказать виновных.

Новости о преследованиях активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Кавказского узла" "Справочник" размещена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".