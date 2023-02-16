Орхан Агаев заявил об угрозе своей безопасности в Берлине

16 февраля 2023, 01:09

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Азербайджанский блогер Орхан Агаев, живущий в Германии, опасается нового нападения. По словам блогера, власти не предприняли действенных шагов для его защиты, а возле его дома снова дежурят подозрительные люди.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года блогера Орхана Агаева избили около его дома в Берлине несколько человек, он был госпитализирован с травмами. Журналист Афган Мухтарлы и сам Агаев связали нападение с властями Азербайджана. Немецкая полиция взяла дом азербайджанского блогера под охрану. В Азербайджане против Агаева возбуждено уголовное дело по статье о призывах к массовым беспорядкам.

Орхан Агаев уже был избит в Берлине 13 февраля 2021 года, он получил травмы, рассказал в марте 2021 года "Кавказскому узлу" политэмигрант, руководитель русской редакции "Туран ТВ" Эмин Ахмедбеков. Нападениям подвергаются в Европе многие критики властей Азербайджана, указали правозащитники и призвали силовые структуры европейских стран расследовать эти нападения.

«Я больше не чувствую себя в безопасности в Германии. Режим Алиева дважды терроризировал меня в Берлине. Они знают, где я живу, правительство Германии не принимает никаких мер, моя семья и дети напуганы», - написал блогер Орхан Агаев 14 февраля в своем Twitter.

Как пояснил Агаев корреспонденту «Кавказского узла», новые опасения он испытывает после того, как заметил возле своего дома 13 февраля двух подозрительных людей.

«Около пяти часов вечера мы с семьей возвращались домой. Когда мы вышли из машины, моя супруга заметила двух людей спортивного телосложения у нашего подъезда. Они смотрели на экран мобильного телефона, а потом на меня: очевидно им дали мою фотографию для «опознания» с целью нападения. Я стал звонить по телефону и вызывать полицию, и они поняли, что мы их заметили. Потом они отошли в сторону бара возле нашего дома, постояли там немного. Поняв, что они попали там на видеокамеры, размещенные у бара, они ретировались», - рассказал Агаев.

По словам Агаева, подозрительные люди имели восточноевропейскую внешность и говорили между собой по-польски. Вместе с тем он убежден, что за ними стоят люди, связанные с Азербайджаном. «Примечательно, что подозреваемых в планируемом нападении на блогера Мухаммеда Мирзали во Франции задержали также в автомобиле с польскими номерами», - отметил он.

Блогер посетовал, что власти Германии не предпринимают действенных шагов для его защиты и охраны у его дома сейчас нет. Кроме того, Агаев с семьей живет по старому адресу - на просьбу переселить их в другую квартиру власти, по его словам, не отреагировали. «Когда два дня назад я вызвал полицию в связи с появлением подозрительных лиц у моего дома, они приехали только спустя 1 час 40 минут. И это в Германии, когда полиция прибывает в считанные минуты. Полицейские послушали меня, осмотрел место и уехали», - пояснил Агаев.

Он напомнил, что его адрес точно известен представителям Азербайджана: бизнесмен, связанный с азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR, подал в Германии в суд на Агаева и указал его адрес для отправки повестки. «Интересно, что мой адрес могла знать только криминальная полиция. Я просил германскую прояснить этот вопрос, но не получил ответа», - продолжил Агаев, добавив, что в ноябре нападавшие говорили на азербайджанском языке.

«Тогда после нападения, семь дней мы с женой и тремя малолетними детьми оставались в одной гостинице. Через неделю мы вернулись домой, с нами на всякий случай в течение месяца оставались по очереди наши друзья. Полиция тогда выделила одного человека, но он не постоянно находился у нашего дома: два раза в день приходил на некоторое время и уходил», - пояснил блогер.

По словам Агаева, по делу о предыдущем нападении на него в 2021 году никто не был привлечен к ответственности. «Вероятно, заказчикам удалось, тогда отвести как-то следы, замять дело», - предположил он. По делу о нападении в ноябре 2022 года расследование продолжается.

«Полиция периодически информирует о ходе расследования, но с меня взяли подписку о неразглашении тайны следствия. С другой стороны, огласка какой-либо информации может навредить, преступники могут замести следы», - сказал Орхан Агаев.

Блогер затруднился предположить, с чем конкретно связаны два избиения и предполагаемая попытка организовать новое нападение на него. «Честно говоря, я даже не знаю почему меня избрали мишенью. Я критикую власти, но стараюсь придерживаться этических норм. Правда, в прошлом я допускал оскорбления, но это эмоциональность была связана с произволом чиновников против матери шехида, погибшего в Карабахе азербайджанского военного. Возможно, просто они нашли мой адрес и теперь хотя показательно «наказать» меня для устрашения других азербайджанских блогеров за рубежом», - допустил Агаев.

В последнее время Орхан Агаев выступает на своем YouTube-канале Huseyn TV, который насчитывает 192 тысячи подписчиков. «Мои передачи связаны с вопросами нарушения прав человека. Я несколько передач посвятил акции голодовки оппозиционного политика Тофига Ягублу. Были передачи против митинги оппозиции, я призывал граждан быть активными и участвовать в протестных акциях», - сказал Агаев.

Канал Huseyn TV активно обновляется, каждые сутки выходят по 3-4 новых видео. В ходе трансляции под названием «Алиев уничтожает народ» 14 февраля блогер выводил в эфир людей из Азербайджана, жалующихся на взяточничество в школах, безработицу и бедность. 10 февраля он транслировал акцию азербайджанских политэмигрантов в Германии: участники акции держали плакаты с портретами политзаключенных и требовали освободить их. В трансляции «Что дал народу "Контракт века"?» от 3 января Агаев рассуждает о несправедливом распределении нефтяных доходов в Азербайджане.

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