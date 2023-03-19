Житель Дагестана обвинен в дискредитации армии

19 марта 2023, 21:04

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Протокол по статье о дискредитации российской армии силовики составили на Рамазана Салтуева.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов стали привлекаться к ответственности по статье 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, при этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Протокол на Рамазана Салтуева поступил в Лакский районный суд, их рассмотрение назначено на 23 марта, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Напомним, 10 марта суд признал дискредитацией армии высказывания жителя Каспийска Курбана Абакарова против военной операции на Украине и назначив ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Свидетелями по делу выступили два сотрудника воинской части.

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