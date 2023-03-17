Житель Каспийска оштрафован за критику военной операции на Украине

17 марта 2023, 22:41

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Суд признал дискредитацией армии высказывания жителя Каспийска Курбана Абакарова против военной операции на Украине и оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Свидетелями по делу выступили два сотрудника воинской части.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по статье 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Каспийский городской суд признал виновным в дискредитации российской армии местного жителя Курбана Абакарова. По версии полиции и суда перед штабом расположенной в городе войсковой части он критиковал военную операцию, сообщило издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из решения суда, Абакаров у штаба войсковой части при работниках аварийно-ремонтной бригады Минобороны России были высказаны слова, дискредитирующие вооруженные силы Российской Федерации и деятельность президента Российской Федерации.

В ходе суда Абакаров признал вину, также его действия были подтверждены свидетелями, указано в решении. Суд признал Абакарова виновным и приговор к штрафу в 30 тысяч рублей, следует из решения, вынесенного 10 марта.

"Кавказский узел" также писал, что Кизилюртовский районный суд Дагестана вернул в полицию из-за выявленных недостатков дело о дискредитации российской армии, которое было заведено в отношении Шамиля Баязитова.

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