15 марта 2023, 03:55

Суд в Кизилюрте отказался рассматривать дело о дискредитации армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Кизилюртовский районный суд Дагестана вернул в полицию из-за выявленных недостатков дело о дискредитации российской армии, которое было заведено в отношении Шамиля Баязитова.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по статье 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Кизилюртовский районный суд Дагестана не стал рассматривать материалы дела местного жителя Шамиля Баязитова, обвиняемого в дискредитации российской армии, и вернул их в полицию для устранения нарушений, пишет 14 марта "ОВД-Инфо"*.

В определении суда, опубликованном 14 марта, указано, что в протоколе, составленном на Баязитова, отсутствуют данные, предусмотренные законодательством, например, данные о том, "владеет ли лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, языком, на котором ведется производство по делу, а также данные о предоставлении переводчика при составлении протокола".

В протоколе также не указывается, по какой части статьи 20.3.3 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за данное административное правонарушение. В протоколе имеются исправления. Указанные недостатки протокола признаны судом существенными, из-за чего протокол был возвращен в полицию.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Ставрополец оштрафован за дискредитацию российской армии", "Сумма штрафов за дискредитацию армии на Кубани превысила 7 миллионов", "Жительница Каспийска заподозрена в распространении фейков про армию".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 марта 2023, 04:54

15 марта 2023, 02:56

  • Многодетная семья сочинцев оспорила изъятие у них земельного участка

    Семья Карапетян подала апелляцию на решение суда об изъятии у них в пользу государства земельного участка, купленного пять лет назад в селе Богушовка. Решение суда незаконно, так как прошли сроки исковой давности, заявил адвокат Роман Лыков. Он также усомнился в праве судьи признавать незаконными постановления местных властей 30-летней давности.

15 марта 2023, 01:57

  • Политологи назвали препятствие для исполнения будущих договоров Армении с Азербайджаном

    После осенней войны 2020 года Армения находится под давлением, что ставит под вопрос легитимность документов, подписанных Ереваном в ключе карабахского урегулирования, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. По их мнению, такие документы могут в любой момент потерять силу, если одна из сторон заявит, что они были подписаны под угрозами или влиянием силы.

15 марта 2023, 00:58

14 марта 2023, 23:59

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи