Суд в Кизилюрте отказался рассматривать дело о дискредитации армии

15 марта 2023, 03:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Кизилюртовский районный суд Дагестана вернул в полицию из-за выявленных недостатков дело о дискредитации российской армии, которое было заведено в отношении Шамиля Баязитова.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по статье 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Кизилюртовский районный суд Дагестана не стал рассматривать материалы дела местного жителя Шамиля Баязитова, обвиняемого в дискредитации российской армии, и вернул их в полицию для устранения нарушений, пишет 14 марта "ОВД-Инфо"*.

В определении суда, опубликованном 14 марта, указано, что в протоколе, составленном на Баязитова, отсутствуют данные, предусмотренные законодательством, например, данные о том, "владеет ли лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, языком, на котором ведется производство по делу, а также данные о предоставлении переводчика при составлении протокола".

В протоколе также не указывается, по какой части статьи 20.3.3 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за данное административное правонарушение. В протоколе имеются исправления. Указанные недостатки протокола признаны судом существенными, из-за чего протокол был возвращен в полицию.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.