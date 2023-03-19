Кодекс административных нарушений. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

19 марта 2023, 06:39

Астраханец заподозрен в дискредитации армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Силовики составили протокол о дискредитации военных на жителя Трусовского района Астрахани Василия Орлова.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

На жителя Трусовского района Астрахани Василия Орлова силовики составили протокол о дискредитации военных, сообщили 17 марта "Кавказ. Реалии"*. В публикации не уточняется, из-за что был составлен протокол, а также не приведены какие-либо подробности по делу.

На сайте Трусовского районного суда уточняется, что протокол в отношении Орлова составлен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Иной информации по делу также не приведено. По состоянию на 19 марта дело судом не рассмотрено, заседание по нему запланировано на 29 марта.

Комментариев от Василия Орлова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 26 февраля стало известно, что на жителя Астрахани Александра Шинкоренко был составлен протокол о дискредитации военных.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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