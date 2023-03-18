Закрыто дело учительницы из Пятигорска о дискредитации армии

18 марта 2023, 22:29

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Пятигорский городской суд в связи с истечением срока давности прекратил административное дело в отношении педагога Ольги Говгаленко о дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", 25 ноября 2022 года стало известно, что административное дело Ольги Говгаленко, обвиненной в дискредитации армии, поступило в Пятигорский городской суд.

Суд в Пятигорске прекратил административное дело против Ольги Говгаленко, обвинявшейся в дискреджитации армии, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Как указано в решении, Говгаленко на уроке русского языка для пятиклассников при разборе домашнего задания на тему "Новости" педагог выразила свое мнение о военной операции на Украине. По мнению сотрудников правоохранительных органов, составивших протокол, тем самым педагог "формировала мнение учащихся об участии вооруженных сил Российской Федерации в войне, а не в специальной военной операции".

Суд подчеркнул, что срок давности по административной статье о дискредитации российских вооруженных сил (статья 20.3.3 кодекса об административных правонарушениях России) составляет три месяца и постановил прекратить дело, говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

4 марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по статье 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

"Кавказский узел" также писал, что преподаватель Пятигорского госуниверситета Елена Кабакова, оштрафованная за дискредитацию российской армии, уволена из вуза.

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