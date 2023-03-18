Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в дискредитации военных

18 марта 2023, 09:52

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Силовики составили протокол о дискредитации военных на жителя Зольского района Ислама Мамбетова. Дело передано в суд.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

В отношении жителя Зольского района Кабардино-Балкарии Ислама Мамбетова силовики составили протокол о дискредитации военных, сообщили 16 марта "Кавказ. Реалии"*. Издание при этом не уточнило, за что был составлен протокол, и не привело подробностей по делу.

На сайте Зольского районного суда уточняется, что протокол в отношении Мамбетова составлен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России".

Комментариев от Ислама Мамбетова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 24 февраля стало известно, что силовики в Чегемском районе составили на местных жителей Регину Кирц и Дениса Трофимова протоколы по статье о дискредитации российской армии.

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