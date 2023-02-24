Два человека в Кабардино-Балкарии обвинены в дискредитации военных

24 февраля 2023, 10:00

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Силовики в Чегемском районе составили на Регину Кирц и Дениса Трофимова административные протоколы по статье о дискредитации российской армии.

Как писал "Кавказский узел", с 4 марта 2022 года в России действует статья 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающая для граждан до 50 тысяч рублей штрафа за дискредитацию вооруженных сил. По этой статье привлекаются к ответственности, в том числе в СКФО и ЮФО, участники пацифистских акций и авторы публикаций в соцсетях. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Два протокола о дискредитации армии поступили в Чегемский райсуд, по административной статье обвинены Регина Кирц и Денис Трофимов, сообщает "Кавказ.Реалии"*.

На сайте суда обе карточки дела обновлены сегодня около полуночи. Согласно данным в карточке дела Регины Кирц, женщина обвинена по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающей для граждан до 30 тысяч рублей штрафа. Дело передано судье 21 февраля, дата заседания по нему пока не назначена.

Денис Трофимов обвинен также по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Дело было передано суде 21 февраля и рассмотрено на следующий день. "Вынесено определение о возвращении протокола об административном правонарушении и др. материалов дела в орган, должностному лицу ... в случае составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами", - говорится в графе "Результат рассмотрения".

Протокол об административном правонарушении (материалы дела) возвращены в порядке пункта 4 статьи 29.4, указано в карточке дела Дениса Трофимова.

Статья 29.4 КоАП РФ регламентирует "определение, постановление, выносимые при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении". "В случае, предусмотренном статьей 29.14 настоящего Кодекса 1 , судья разрешает вопрос об участии в судебном заседании лиц путем использования систем видео-конференц-связи, о чем выносится соответствующее определение", - говорится в пункте 4 этой статьи.

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