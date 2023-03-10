10 марта 2023, 17:14

Военный из Ставропольского края убит на Украине

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Денис Кузнецов погиб на Украине, сообщила администрация Предгорного округа. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 124 жителей Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что Юрий Куприянов стал 123-м жителем Ставрополья, гибель которого на Украине подтвердили власти.

41-летний военнослужащий Денис Кузнецов погиб на Украине, его матери передан орден Мужества, отчиталась сегодня администрация Предгорного муниципального округа в своем Telegram-канале. Другие сведения о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 124 жителей Ставропольского края. Всего по состоянию на 17.10 мск 10 марта власти сообщили о гибели на Украине не менее 1580 жителей юга России, в том числе 897 жителей СКФО и 683 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Стало известно о гибели на Украине десяти жителей Кубани", "Уроженец Ингушетии убит на Украине", "Власти Таганрога сообщили о гибели шести военных на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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