Житель Ставрополья погиб на Украине

09 марта 2023, 04:23

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Житель Александровского района Юрий Куприянов погиб на Украине, сообщила глава муниципалитета. С 24 февраля 2022 года подтверждена гибель там не менее 123 жителей Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", к 7 марта органы власти подтвердили гибель на Украине не менее 1551 жителя юга России, в том числе 122 жителей Ставропольского края.

Число погибших за год боевых действий на Украине жителей СКФО (845) превысило число силовиков, погибших за 11 лет вооруженного конфликта на Северном Кавказе (480), подсчитал "Кавказский узел". Подробности приведены в материале "Кавказского узла" "На Украине убито больше силовиков, чем на Северном Кавказе с 2012 года".

Житель Ставрополья Юрий Куприянов, погибший на Украине, награжден орденом Мужества посмертно, сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Александровского муниципального округа Любовь Маковская.

Чиновница написала о Куприянове в преддверии 8 марта, указав, что поздравила с праздником мать военнослужащего и "от имени всех жителей округа вручила ценный подарок" женщине. Время и обстоятельства гибели Куприянова она не обозначила.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 12з жителей Ставропольского края. Всего по состоянию на 4.10 мск сегодня власти сообщили о гибели на Украине не менее 1570 жителей юга России, в том числе 893 жителей СКФО и 677 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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