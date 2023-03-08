Уроженец Ингушетии убит на Украине

08 марта 2023, 17:16

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Султангири Полонкоев погиб на Украине, сообщил депутат Госдумы Бекхан Барахоев. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 32 жителей Ингушетии.

"Кавказский узел" писал, что Абдул-Азит Албаков, Беслан Хамхоев и Адам Цунтоев погибли на Украине, общее число уроженцев Ингушетии, о гибели которых сообщали власти, достигло 31.

О гибели Султангири Полонкоева стало известно из отчета депутата Госдумы Бекхана Барахоева о визите к матерям, сыновья которых погибли в зоне военной операции на Украине. Об этом депутат сегодня отчитался в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не приведены.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 32 жителей Ингушетии. Всего с начала военной операции власти и силовики на 17.10 мск 8 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1558 жителей юга России, в том числе 891 жителя СКФО и 667 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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