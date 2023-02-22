Три жителя Ингушетии убиты на Украине

22 февраля 2023, 15:34

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Абдул-Азит Албаков, Беслан Хамхоев и Адам Цунтоев погибли на Украине, сообщила мэрия Малгобека. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там 31 жителя Ингушетии.

"Кавказский узел" писал, что Беслан Кулбужев стал 28-м уроженцем Ингушетии, гибель которого на Укарине подтвердили власти.

О гибели трех уроженцев Малгобека стало известно из отчета мэрии о размещении мемориальной доски на школе №1, где они учились. Абдул-Азит Албаков, Беслан Хамхоев, Адам Цунтоев погибли в ходе военной операции на Украине, говорится в сообщении в Telegram-канале городской администрации от 21 февраля.

Албакову было 35 лет, Хамхоеву и Цунтоеву - по 36, следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к сообщению.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 31 жителя Ингушетии. Всего с начала военной операции власти и силовики на 15.40 мск 22 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1418 жителей юга России, в том числе 825 жителей СКФО и 593 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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