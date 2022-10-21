21 октября 2022, 10:56

Стало известно о гибели на Украине 55-летнего жителя Ингушетии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Долаково прошли похороны 55-летнего Беслана Кулбужева, погибшего, по предварительным данным, под Изюмом. Он стал 28-м жителем Ингушетии, чья смерть в ходе специальной военной операции подтверждена властями. 

Как сообщал "Кавказский узел", 27 сентября стало известно о смерти старшего прапорщика Аслана Тутаева. Он стал 27-м уроженцем республике, который погиб на Украине.  

О смерти Беслана Кулбужева на своей странице в социальной сети "Вконтакте" сообщила администрация Назрановского муниципального района. У погибшего остались супруга, сын и дочь. По поручению главы региона семье военнослужащего оказана единовременная материальная помощь, говорится в сообщении, опубликованном 20 октября. 

По данным издания "Фортанга", Беслан Кулбужев предположительно погиб под Изюмом. Его тело было доставлено на родину, он похоронен в Долаково. 

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель как минимум 27 уроженцев Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Калиматов сообщил о гибели двух разведчиков на Украине", "На Украине убиты не менее 800 силовиков с юга России", "Трое полицейских из Чечни погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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