Стало известно о гибели на Украине 55-летнего жителя Ингушетии

21 октября 2022, 10:56

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В Долаково прошли похороны 55-летнего Беслана Кулбужева, погибшего, по предварительным данным, под Изюмом. Он стал 28-м жителем Ингушетии, чья смерть в ходе специальной военной операции подтверждена властями.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 сентября стало известно о смерти старшего прапорщика Аслана Тутаева. Он стал 27-м уроженцем республике, который погиб на Украине.

О смерти Беслана Кулбужева на своей странице в социальной сети "Вконтакте" сообщила администрация Назрановского муниципального района. У погибшего остались супруга, сын и дочь. По поручению главы региона семье военнослужащего оказана единовременная материальная помощь, говорится в сообщении, опубликованном 20 октября.

По данным издания "Фортанга", Беслан Кулбужев предположительно погиб под Изюмом. Его тело было доставлено на родину, он похоронен в Долаково.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель как минимум 27 уроженцев Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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