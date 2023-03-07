Власти Таганрога сообщили о гибели шести военных на Украине

07 марта 2023, 00:25

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Андрей Шаповалов, Максим Прорерва, Александр Дробот, Владимир Борисов, Сергей Кишалов и Евгений Тарутин погибли на Украине, сообщила городская дума Таганрога. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 160 жителей Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что 3 марта стало известно о гибели на Украине рядового Руслана Лысюка. Он стал 154-м уроженцем Ростовской области, чью гибель в ходе спецоперации подтвердили власти.

О гибели шести уроженцев Таганрога стало известно из отчета о передаче наград их родным. Капитан Андрей Шаповалов, сержант Максим Прорерва, младший сержант Александр Дробот, ефрейтор Владимир Борисов, рядовые Сергей Кишалов и Евгений Тарутин, погибли на Украине, сообщила городская дума Таганрога на своем сайте 27 февраля.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 160 жителей Ростовской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 00.10 мск 6 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1548 жителей юга России, в том числе 885 жителей СКФО и 663 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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