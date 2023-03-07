07 марта 2023, 00:25

Власти Таганрога сообщили о гибели шести военных на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Андрей Шаповалов, Максим Прорерва, Александр Дробот, Владимир Борисов, Сергей Кишалов и Евгений Тарутин погибли на Украине, сообщила городская дума Таганрога. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 160 жителей Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что 3 марта стало известно о гибели на Украине рядового Руслана Лысюка. Он стал 154-м уроженцем Ростовской области, чью гибель в ходе спецоперации подтвердили власти.

О гибели шести уроженцев Таганрога стало известно из отчета о передаче наград их родным. Капитан Андрей Шаповалов, сержант Максим Прорерва, младший сержант Александр Дробот, ефрейтор Владимир Борисов, рядовые Сергей Кишалов и Евгений Тарутин, погибли на Украине, сообщила городская дума Таганрога на своем сайте 27 февраля. 

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 160 жителей Ростовской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 00.10 мск 6 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1548 жителей юга России, в том числе 885 жителей СКФО и 663 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Ставрополья погиб в военной операции на Украине", "Мобилизованный из Волгоградской области убит на Украине", "Военный из Махачкалы погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

06 марта 2023, 23:59

  • Аваз Зейналлы отказался признать итоги следствия

    Руководитель "Хурал ТВ" Аваз Зейналлы, обвиняемый в незаконном воздействии на решения должностных лиц, не согласился с предъявленными ему итоговыми обвинениями и отказался подписать документы следователей, сообщил адвокат Фахраддин Мехтиев.

06 марта 2023, 23:46

06 марта 2023, 22:59

  • Сотрудники "Саирме" на акции в Тбилиси потребовали повышения зарплаты

    Рабочие завода по разливу минеральной воды "Саирме" провели сегодня в Тбилиси акцию протеста с требованием повышения зарплаты и улучшения условий труда. Бастующие сотрудники получили зарплату за январь, но пока не достигли договоренностей с руководством предприятия, сообщил представитель профсоюза

06 марта 2023, 22:39

  • 2 Встреча сына Кадырова с Путиным подчеркнула особый статус главы Чечни

    Личная встреча Путина с 17-летним сыном Рамзана Кадырова в очередной раз продемонстрировала особый статус главы Чечни среди российских губернаторов и похожа на сигнал того, что власть в Чечне будет передаваться по наследству, указали хорошо знакомые с реалиями Чечни правозащитники. Сотрудничество Путина с Кадыровым приобрело формат "личной унии", констатировал политолог Евгений Минченко.

06 марта 2023, 21:40

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи