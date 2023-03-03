Передача ордена Мужества родным Руслана Лысюка. Скриншот https://t.me/Novoshahtinskadmin/4538

03 марта 2023, 21:34

Стало известно о гибели жителя Новошахтинска на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Рядовой Руслан Лысюк погиб на Украине, сообщила администрация Новошахтинска. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 154 жителей Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Евгений Егоров стал 153-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Рядовой Руслан Люсюк погиб на Украине, его родным передан орден Мужества, отчиталась сегодня администрация Новошахтинска.

Руслан погиб в декабре 2022 года, у него осталась дочь, следует из сюжета, прикрепленного к сообщению в Telegram-канале  администрации города.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 155 жителей Ростовской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 21.30 мск 3 марта  сообщили о гибели на Украине не менее 1523 жителей юга России, в том числе 883 жителей СКФО и 640 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Контрактник из Адыгеи убит на Украине", "Три жителя Волгоградской области погибли на Украине", "Стали известны имена четырех погибших участников военной операции из Чечни".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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