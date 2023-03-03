Стало известно о гибели жителя Новошахтинска на Украине

03 марта 2023, 21:34

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Рядовой Руслан Лысюк погиб на Украине, сообщила администрация Новошахтинска. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 154 жителей Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Евгений Егоров стал 153-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Рядовой Руслан Люсюк погиб на Украине, его родным передан орден Мужества, отчиталась сегодня администрация Новошахтинска.

Руслан погиб в декабре 2022 года, у него осталась дочь, следует из сюжета, прикрепленного к сообщению в Telegram-канале администрации города.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 155 жителей Ростовской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 21.30 мск 3 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1523 жителей юга России, в том числе 883 жителей СКФО и 640 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.