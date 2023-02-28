Власти Новошахтинска сообщили о гибели морпеха на Украине

28 февраля 2023, 19:30

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Евгений Егоров погиб на Украине, сообщила администрация Новошахтинска. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 153 жителей Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Максим Громаков, Сергей Буряченко, Иван Воробьeв, Максим Иванович, Валерий Карбовский, Роман Скоарца, Дмитрий Сорокин и Эдгар Тамазян погибли на Украине, в итоге число погибших жителей Ростовской области, о которых проинформировали власти, достигло 152.

Евгений Егоров погиб на Украине, проинформировала сегодня администрация Новошахтинска в своем Telegram-канале.

Старший сержант, заместитель командира взвода Евгений Егоров погиб 11 марта 2022 года, он служил в морской пехоте. Евгению было 43 года, следует из информации на мемориальной доске, фотографию которой опубликовало на своей странице в соцсети "Одноклассники" управление образования Новошахтинска 22 февраля.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 153 жителей Ростовской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 19.30 мск 28 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1495 жителей юга России, в том числе 875 жителей СКФО и 620 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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