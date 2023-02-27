Восемь военных из Ростовской области погибли на Украине

27 февраля 2023, 21:25

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Максим Громаков, Сергей Буряченко, Иван Воробьeв, Максим Иванович, Валерий Карбовский, Роман Скоарца, Дмитрий Сорокин и Эдгар Тамазян погибли на Украине, сообщили власти трех районов Ростовской области. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 152 жителей Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что участковый Алексей Бирке стал 144-м жителем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Капитан Максим Громаков погиб на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщила сегодня администрация Бабаевского района в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны. Громакову было 32 года, он погиб 6 ноября 2022 года, сообщило 28 декабря 2022 года издание DonDay.

Власти Морозовского района сообщили об открытии выставки, посвященной памяти погибших в ходе военной операции на Украине. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 23 февраля. В числе погибших, имена которых ранее не назывались, указаны Сергей Буряченко, Иван Воробьeв, Максим Иванович, Валерий Карбовский, Роман Скоарца, Дмитрий Сорокин.

В Волгодонске открыта мемориальная доска гвардии лейтенанту Эдгару Тамазяну, погибшему в ходе военной операции на Украине 21 июля 2022 года, отчиталась администрация Волгодонска 25 февраля в своем Telegram-канале. 23-летний Эдгар Тамазян - выпускник Рязанского Воздушно-десантного командного училища. Он служил командиром взвода в разведывательном батальоне, сообщил 1 августа 2022 года "Блокнот Волгодонск".

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 152 жителей Ростовской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 21.15 мск 27 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1478 жителей юга России, в том числе 864 жителей СКФО и 614 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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