Участковый из Цимлянского района погиб на Украине

25 февраля 2023, 10:19

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Во время проведения спецоперации на Украине погиб участковый из Цимлянского района Алексей Бирке. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 144 жителей Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 февраля стало известно, что во время спецоперации на Украине погибли Роман Евтишенков и Сергей Митько из Сальского района. На эту дату официально была подтверждена гибель как минимум 143 жителей Ростовской области.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб 44-летний Алексей Бирке. Его родственникам передан орден Мужества, которым он награжден посмертно, сообщил 24 февраля Donday.ru.

Бирке является уроженцем города Цимлянск Цимлянского района Ростовской области. До отправки в зону спецоперации он работал участковым, младшим следователем, инспектором по делам несовершеннолетних, исполняющим обязанности командира взвода патрульно-постовой службы, передала на своем сайте газета "Придонье".

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 144 жителей Ростовской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 10.05 мск 25 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1458 жителей юга России, в том числе 852 жителя СКФО и 606 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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