Власти Сальского района сообщили о гибели двух военных на Украине

23 февраля 2023, 19:20

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Роман Евтишенков и Сергей Митько погибли на Украине, проинформировали власти Сальского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 143 жителей Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Андрей Крайкин и Владимир Кожевников погибли на Украине, общее число погибших жителей Ростовской области, о которых информировали власти, достигло 141.

Рядовой Роман Евтишенков служил стрелком, погиб на Украине 8 декабря 2022 года, сообщила сегодня администрация Сальского района в своем Telegram-канале, сообщая о передаче наград родным погибших.

Совет депутатов Гигантовского сельского поселения Сальского района 21 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" проинформировал о гибели на Украине Сергея Митько. Другие подробности о погибших в сообщениях не указаны.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 143 жителей Ростовской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 19.20 мск 23 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1444 жителей юга России, в том числе 841 жителя СКФО и 603 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.