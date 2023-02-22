Два жителя Ростовской области погибли на Украине

22 февраля 2023, 22:32

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Андрей Крайкин и Владимир Кожевников погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 141 уроженца Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Дмитрий Водолазский, Сергей Нероба, Ефим Маруха и Андрей Бурлов погибли на Украине, число уроженцев Ростовской области, гибель которых подтверждена официально, достигло 139.

Сегодня в Вольно-Донской школе открыли мемориальную доску памяти выпускника школы Валерия Кожевникова, погибшего при выполнении задач в ходе специальной военной операции, сообщила администрация Морозовского района в своем Telegram-канале.

Администрация Первомайского района Ростова-на-Дону 21 февраля сообщила на своей странице "ВКонтакте" о награждении орденом Мужества Сергея Крайкина, погибшего в ходе военной операции. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 141 жителя Ростовской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 22.20 мск 22 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1425 жителей юга России, в том числе 830 жителей СКФО и 595 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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