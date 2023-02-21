Четыре жителя Ростовской области погибли на Украине

21 февраля 2023, 23:55

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Дмитрий Водолазский, Сергей Нероба, Ефим Маруха и Андрей Бурлов погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 139 жителей Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Георгий Шакуро стал 135-м жителем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Дмитрий Водолазский погиб на Украине 8 сентября 2022 года, его родным передан орден Мужества, сообщила сегодня администрация Ворошиловского района Ростова-на-Дону.

Дмитрий - уроженец Донецкой области, там окончил школу и училище, учился в университете в Луганске. затем работал комбайнером-трактористом в Ростовской области, также работал на Крайнем Севере. В 2022 году заключил контракт на военную службу в городе Севастополе. Ему было 42 года, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

В администрации Пешковского сельского поселения состоялась передача ордена Мужества семье Сергея Неробы, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Награду вручал глава администрации Азовского района Александр Палатный.

Сергей – выпускник Головатовской школы и Азовского училища №45. По окончании срочной армейской службы в 2021 году продолжил службу по контракту, погиб 4 октября 2022 года, указано в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале администрации Азовского района.

На решение городской думы города Шахты о размещении памятных досок погибшим в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, обратило внимание издание "Кавказ.Реалии"*.

Ефим Маруха учился в школе №14. После срочной службы в армии заключил контракт, участвовал в боевых действиях в Сирии. Погиб 29 августа 2022 года в ходе военной операции на Украине, ему было 34 года, следует из публикации гордумы Шахт от 17 февраля на странице в соцсети "ВКонтакте".

Андрей Бурлов родом из республики Коми, однако школу закончил в Шахтах, выступал на спортивных соревнованиях, городских и областных первенствах. С 2020 года служил в ВДВ. Погиб 29 июня 2022 года, ему был 21 год. Похоронен в Краснодаре, говорится в этом же сообщении.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 139 жителей Ростовской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 23.40 мск 21 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1412 жителей юга России, в том числе 820 жителей СКФО и 592 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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