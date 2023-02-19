19 февраля 2023, 11:41

Власти сообщили о гибели на Украине военного из Ростова-на-Дону

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Военнослужащий Георгий Шакуро погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщили власти Ростова-на-Дону. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 135 военных из Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 февраля стало известно о гибели в ходе спецоперации на Украине Николая Баранова из Гуково. Он стал, по меньшей мере, 134 военным из Ростовской области, чья гибель в ходе спецоперации была подтверждена официально.

В ходе спецоперации на Украине погиб старший матрос Георгий Шакуро. Он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 18 февраля на своей странице в соцсети "ВКонакте" администрация Ворошиловского района Ростова-на-Дону.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель не менее 135 военных из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Раненые военные пожаловались на бюрократию в госпиталях юга России", "Житель Ростовской области погиб на Украине", "Голубев рапортовал о поездке в зону СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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