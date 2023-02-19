Власти сообщили о гибели на Украине военного из Ростова-на-Дону

19 февраля 2023, 11:41

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Военнослужащий Георгий Шакуро погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщили власти Ростова-на-Дону. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 135 военных из Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 февраля стало известно о гибели в ходе спецоперации на Украине Николая Баранова из Гуково. Он стал, по меньшей мере, 134 военным из Ростовской области, чья гибель в ходе спецоперации была подтверждена официально.

В ходе спецоперации на Украине погиб старший матрос Георгий Шакуро. Он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 18 февраля на своей странице в соцсети "ВКонакте" администрация Ворошиловского района Ростова-на-Дону.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель не менее 135 военных из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.