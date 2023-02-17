17 февраля 2023, 23:49

Мэрия Гуково сообщила о гибели земляка в ходе военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Николай Баранов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Гуково. С начала военной операции власти подтвердили гибель там как минимум 134 жителей Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Александр Назаров стал 133-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

О гибели Николая Баранова стало известно из сегодняшнего отчета в Telegram-канале городской администрации о передаче его матери ордена "За заслуги перед отечеством". Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 134 жителей Дона. Всего с начала военной операции власти и силовики к 23.40 мск 17 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1389 жителей юга России, в том числе 813 жителей СКФО и 576 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Три жителя Астраханской области погибли на Украине", "Призыв Кадырова замалчивать потери стал результатом неудач на фронте", "Три жителя Волгоградской области убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

18 февраля 2023, 00:48

17 февраля 2023, 22:52

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17 февраля 2023, 21:54

17 февраля 2023, 20:59

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