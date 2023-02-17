Уроженец Ростовской области погиб на Украине

17 февраля 2023, 11:09

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Александр Назаров погиб в ходе специальной военной операции на Украине. С начала СВО официально подтверждена гибель там как минимум 133 жителей Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 февраля стало известно о гибели в зоне спецоперации уроженца Тарасовского района Сергея Можаева. Он стал 132-м уроженцем Ростовской области, гибель на Украине которого подтвердили власти.

В ходе специальной военной операции на Украине погиб рядовой Александр Назаров. Он родился в Ростове-на-Дону 15 апреля 1984 года. После окончания школы и профессионального лицея в родном городе был призван на военную службу в вооруженные силы России. В октябре 2022 года военным комиссариатом Московской области был призван на службу и принимал участие в специальной военной операции на Украине в качестве гранатометчика мотострелковой роты. Церемония прощания с Назаровым прошла 15 февраля. Он похоронен на кладбище города Балашова, говорится в сообщении, опубликованном в тот же день на станице администрации Балашовского района Саратовской области.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 133 жителей Дона. Всего с начала военной операции власти и силовики к 8.50 мск 17 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1385 жителей юга России, в том числе 813 жителей СКФО и 572 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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