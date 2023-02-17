Житель Ростовской области погиб на Украине

17 февраля 2023, 08:51

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Уроженец Тарасовского района Сергей Можаев погиб в зоне специальной военной операции. С начала СВО официально подтверждена гибель там как минимум 132 жителей области.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 февраля власти сообщили о гибели на Украине четырех военных из Ростова-на-Дону, таким образом с начала военной операции была официально подтверждена гибель там как минимум 131 жителя области.

О смерти Сергея Можаева стало известно после вручения ордена Мужества его родным на вечере, посвященном Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, который прошел в местном Доме культуры.

Военный комиссар Миллеровского, Тарасовского и Чертковского районов Сергей Исаенко зачитал приказ о награждении Орденом Мужества посмертно Сергея Можаева. Зампредседателя комитета Заксобрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи Сергей Ковалев вручил награду родственникам погибшего, сообщила 16 февраля газета "Родная сторона".

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 132 жителей Дона. Всего с начала военной операции власти и силовики к 8.50 мск 17 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1385 жителей юга России, в том числе 813 жителей СКФО и 572 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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