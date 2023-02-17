17 февраля 2023, 08:51

Житель Ростовской области погиб на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Уроженец Тарасовского района Сергей Можаев погиб в зоне специальной военной операции. С начала СВО официально подтверждена гибель там как минимум 132 жителей области.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 февраля власти сообщили о гибели на Украине четырех военных из Ростова-на-Дону, таким образом с начала военной операции была официально подтверждена гибель там как минимум 131 жителя области.

О смерти Сергея Можаева стало известно после вручения ордена Мужества его родным на вечере, посвященном Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, который прошел в местном Доме культуры.

Военный комиссар Миллеровского, Тарасовского и Чертковского районов Сергей Исаенко зачитал приказ о награждении Орденом Мужества посмертно Сергея Можаева. Зампредседателя комитета Заксобрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи Сергей Ковалев вручил награду родственникам погибшего, сообщила 16 февраля газета "Родная сторона".

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 132 жителей Дона. Всего с начала военной операции власти и силовики к 8.50 мск 17 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1385 жителей юга России, в том числе 813 жителей СКФО и 572 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Раненые военные пожаловались на бюрократию в госпиталях юга России", "Кадыров раскритиковал глав регионов за сообщения о погибших на Украине", "Два уроженца Дагестана убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

17 февраля 2023, 09:39

17 февраля 2023, 08:07

17 февраля 2023, 07:09

17 февраля 2023, 06:11

  • Мобилизованный из Урюпинска погиб на Украине

    Администрация Урюпинска пригласила жителей прийти на похороны мобилизованного в сентябре земляка Алексея Спесивцева. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 227 жителей Волгоградской области.

17 февраля 2023, 05:13

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи