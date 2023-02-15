Открытие экспозиции, посвященной участникам военной операции, погибшим на Украине. Ростов-на-Дону. Скриншот https://t.me/voroshilov_rostov/383?single

15 февраля 2023, 20:13

Власти сообщили о гибели на Украине четырех военных из Ростова-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Младший сержант Иван Романов, лейтенант  Константин Михеев, гвардии капитан Денис Ужвак и старший лейтенант Ростислав Еременко погибли на Украине, сообщила администрация Ворошиловского района Ростова-на-Дону. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 131 жителя Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что полковник Владимир Иванов стал 127-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

О гибели четырех военных на Украине стало известно из информации об открытии выставки в лицее №102 Ростова-на-Дону, посвященной погибшим на Украине. Младший сержант Иван Романов, лейтенант Константин Михеев, гвардии капитан Денис Ужвак, старший лейтенант Ростислав Еременко погибли на Украине, сообщила администрация Ворошиловского района Ростова-на-Дону 14 февраля в своем Telegram-канале. 

Ивану Романову был 21 год, он погиб 7 марта 2022 года. 32-летний Константин Михеев погиб 28 февраля 2022 года. Денису Ужвак был 40 лет, он погиб 12 марта 2022 года. Ростиславу Еременко было 36 лет, дата его гибели - 24 февраля 2022 года, следует из приложенной к сообщению фотографии плаката, на котором рассказывается о погибших.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 131 жителя Ростовской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 20.00 мск 15 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1348 жителей юга России, в том числе 783 жителей СКФО и 565 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Кадыров раскритиковал глав регионов за сообщения о погибших на Украине", "Два уроженца Дагестана убиты на Украине", "Три жителя Астраханской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 февраля 2023, 20:58

15 февраля 2023, 19:30

  • Бахтияр Гаджиев пожаловался на условия в тюремной больнице

    Азербайджанский активист Бахтияр Гаджиев, несмотря на прогрессирующее ухудшение состояния на 38-й день голодовки, отказывается от медпомощи в больнице Пенитенциарной службы, но попросил о визите к нему врача Адиля Гейбуллы и добивается права на прогулки, сообщил адвокат активиста.

15 февраля 2023, 18:41

15 февраля 2023, 17:56

  • Концерты Реввы на юге России отменены после критики в соцсетях

    Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, объяснил отмену своих концертов в Ростове-на-Дону и Краснодаре техническими причинами, пообещав, что его выступления состоятся осенью. Концерты отменены на фоне призыва в соцсетях не посещать выступления комика из-за его позиции по поводу военной операции на Украине.

15 февраля 2023, 17:00

  • 1 Кадыров раскритиковал глав регионов за сообщения о погибших на Украине

    Главы регионов должны не сообщать о числе погибших в спецоперации на Украине, а просто оказывать помощь их семьям, заявил сегодня Рамзан Кадыров и призвал региональные власти "не комментировать потери". С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 80 чеченских силовиков.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи