Власти сообщили о гибели на Украине четырех военных из Ростова-на-Дону

15 февраля 2023, 20:13

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Младший сержант Иван Романов, лейтенант Константин Михеев, гвардии капитан Денис Ужвак и старший лейтенант Ростислав Еременко погибли на Украине, сообщила администрация Ворошиловского района Ростова-на-Дону. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 131 жителя Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что полковник Владимир Иванов стал 127-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

О гибели четырех военных на Украине стало известно из информации об открытии выставки в лицее №102 Ростова-на-Дону, посвященной погибшим на Украине. Младший сержант Иван Романов, лейтенант Константин Михеев, гвардии капитан Денис Ужвак, старший лейтенант Ростислав Еременко погибли на Украине, сообщила администрация Ворошиловского района Ростова-на-Дону 14 февраля в своем Telegram-канале.

Ивану Романову был 21 год, он погиб 7 марта 2022 года. 32-летний Константин Михеев погиб 28 февраля 2022 года. Денису Ужвак был 40 лет, он погиб 12 марта 2022 года. Ростиславу Еременко было 36 лет, дата его гибели - 24 февраля 2022 года, следует из приложенной к сообщению фотографии плаката, на котором рассказывается о погибших.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 131 жителя Ростовской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 20.00 мск 15 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1348 жителей юга России, в том числе 783 жителей СКФО и 565 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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