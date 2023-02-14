Подтверждена гибель на Украине полковника из Ростова-на-Дону

14 февраля 2023, 04:55

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Памятная доска установлена на здании гимназии в Ростове-на-Дону, где учился полковник Владимир Иванов, который погиб на Украине, когда выводил группу журналистов из-под артиллерийского обстрела, сообщил глава города Алексей Логвиненко. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 127 жителей Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Сергей Паршин стал 126-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко 13 февраля в своем телеграм-канале сообщил об установке на здании Юридической гимназии №9 имени М.М.Сперанского памятной доски выпускнику гимназии Владимиру Иванову.

По данным Логвиненко, полковник Иванов организовывал работу журналистов в зоне проведения спецоперации на Украине. В марте 2022 года он и группа журналистов подверглись артиллерийскому обстрелу. "Рискуя своей жизнью, Владимир Васильевич вывел все съемочные группы из-под удара, но сам получил смертельное ранение. За беззаветное служение родине, за личное мужество и спасение жизни людей посмертно награжден орденом мужества", - написал глава Ростова-на-Дону.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 127 жителей Ростовской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 16.20 мск 9 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1310 жителей юга России, в том числе 760 жителей СКФО и 550 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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