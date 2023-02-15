Два уроженца Дагестана убиты на Украине

15 февраля 2023, 15:40

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Аваз Агакишиев и Магомед Садранов погибли на Украине, сообщили администрации Ахтынского и Рутульского районов. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 355 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", сержанты Ислам Аливов, Джамак Керимов и рядовой Камиль Салимов, общее число погибших там уроженцев Дагестана достигло 353.

Уроженец села Смугул, старший лейтенант Аваз Агакишиев погиб на Украине, ему было 26 лет, сообщила сегодня администрация Ахтынского района в своем Telegram-канале. В зоне военной операции на Украине Агакишиев находился с 27 июня 2022 года, указано в сообщении.

Администрация Рутульского района 14 февраля в своем Telegram-канале сообщила об открытии в одной из школ уголка памяти погибших в ходе военной операции на Украине, среди них - Магомед Садранов. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 355 жителей Дагестана. Всего с начала военной операции власти и силовики на 15.20 мск 15 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1316 жителей юга России, в том числе 783 жителей СКФО и 561 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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