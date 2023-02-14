Стало известно о гибели на Украине троих уроженцев Дагестана

14 февраля 2023, 12:54

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Сержанты Ислам Аливов, Джамак Керимов и рядовой Камиль Салимов погибли в ходе спецоперации на Украине. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ней не менее 353 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что в ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий Шамиль Алибегов из Кизилюртовского района. Он стал, по меньшей мере, 350-м военнослужащим из Дагестана, чья гибель в ходе спецоперации подтверждена официально.

В ходе спецоперации на Украине погибли сержант Ислам Аливов 1977 года рождения из селения Атланаул, сержант Джамак Керимов 1987 года рождения и рядовой Камиль Салимов 2002 года рождения из селения Халимбекаул, сообщила администрация Буйнакского района. Погибшие посмертно награждены Орденами Мужества, говорится в сообщении, опубликованном 13 февраля в официальном Telegram-канале района.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель не менее 353 военных из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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