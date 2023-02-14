Военный из Дагестана погиб на Украине

14 февраля 2023, 11:10

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Военнослужащий Шамиль Алибегов из Кизилюртовского района погиб на Украине. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ней не менее 350 военных из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", 13 февраля стало известно, что в ходе спецоперации на Украине погиб Умар Айтемиров из Махачкалы. Он стал, по меньшей мере, 349 военнослужащим из Дагестана, чья гибель в ходе спецоперации была подтверждена официально.

В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из села Комсомольское в Кизилюртовском районе Шамиль Алибегов. Он посмертно награжден орденом Мужества, сообщило 13 февраля РИА "Дагестан".

С родителями Алибегова встретился депутат Народного собрания республики Гаджи Биярсланов, передала на своем сайте "Лезги газет".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель не менее 350 военных из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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