Дольщики в Дербенте попросили Меликова о помощи

27 января 2023, 11:20

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Власти Дербента не решают проблему дольщиков недостроенного дома на улице Сальмана, пожаловались авторы видеообращения к главе Дагестана Сергею Меликову, попросив его вмешаться в ситуацию.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года Единый ресурс застройщиков сообщил, что в Дагестане сроки сдачи жилья в среднем затягиваются на 30 месяцев (2,5 года), тогда как средний по России перенос сроков ввода в эксплуатацию строящихся домов составляет 7,3 месяца.

Обращение к главе Дагестана Сергею Меликову опубликовано сегодня в сообществе "Голос Дагестана", на который подписаны 158 тысяч пользователей "ВКонтакте". "Дольщики из Дербента просят главу Дагестана Сергея Меликова принять их инициативную группу. Дом по улице Сальмана, 41 должны были сдать еще в 2016 году", - говорится в пояснении к видео.

На кадрах 53-секундного ролика видны около десятка мужчин и женщин разного возраста, собравшиеся на фоне недостроенного многоэтажного дома. От имени собравшихся говорит одна из женщин.

"Уважаемый Сергей Алимович! У нас застройщик продал дом на Сальмана, 41, в данном доме от трех до семи человек на одну квартиру… Мы неоднократно обращались в администрацию города Дербент. Нам говорили: "Мы рассмотрим", но не рассмотрели наш вопрос по существу", - указали авторы обращения.

Дольщики попросили главу Дагестана принять их лично. "А также просим вас вмешаться в данный вопрос", - говорится в видеообращении. Сергей Меликов, по состоянию на 11.18 мск, не отреагировал на просьбу дербентцев в своем телеграм-канале. Мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов к этому времени также не прокомментировал в своем телеграм-канале претензии дольщиков.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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