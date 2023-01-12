Жители Махачкалы пожаловались на бездействие аварийных служб

12 января 2023, 02:17

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Коммунальные службы в Махачкале не отвечают на обращения по поводу отключений света и водоснабжения в течение суток, пожаловались жители города. Проблемы коммунального хозяйства в Дагестане носят системный характер, экстренные обращения в этой ситуации бесполезны, констатировал руководитель «Монитора ЖКХ» Зияудин Увайсов.

Как писал "Кавказский узел", длительные отключения электричества и газа не раз становились причиной для акций протеста в Дагестане. Так, 9 января в селе Авадан Докузпаринского района местные жители пытались заблокировать трассу, требуя решить проблему с подачей газа.

23 декабря жители микрорайона Баммат заблокировали движение по федеральной трассе Махачкала - Астрахань из-за трехдневного отсутствия электричества, а 13 декабря на длительные проблемы с электроснабжением пожаловались жители селения Шаури в Цунтинском районе.

Предприятие «Махачкалаводоканал» в 17.17 мск 11 января опубликовало в своем Telegram-канале сообщение, что в связи с обрывом высоковольтной линии от подстанции Восточная прекращена подача электроэнергии на Юго-Восточные очистные сооружения, в связи с чем прекратилась подача воды в Ленинском районе и части Советского района. «Также в связи с отключениями электроэнергии, вызванными погодными условиями, в городе имеют место отключения водоснабжения из-за остановки водопроводных насосных станций», - говорится в сообщении.

Жители Махачкалы столкнулись с бытовыми трудностями из-за отключений электричества и воды, а обращения к коммунальщикам, по их словам, результата не дали.

«На улице Хуршилова нет света и воды с (прошлой) ночи. Аварийные службы на звонки не отвечают», - рассказал 30-летний житель частного дома Исмаил корреспонденту «Кавказского узла». Мужчина отметил, что в его семье пять человек, среди них есть пожилые люди.

«На улице Петра Первого, 135 нет света с утра. Не работает центральное отопление, очень холодно. У нас двое детей, они мерзнут. На обращения в коммунальные службы никто не отвечает», - пожаловался 40-летний махачкалинец Сергей.

Регулярно отключают свет с ночи 11 января в пригородном поселке Семендер, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» местная жительница Мадина. «Из-за этого не смогла постирать и погладить детям вещи, двое детей не пошли в школу. Хорошо котел газовый, хоть давление слабое, но отопление есть. У некоторых людей котлы электрические, они мерзнут», - сказала женщина.

Патимат живет в 12-этажном доме на улице Насрудинова, в ее семье шесть человек. По словам женщины, света и газа в доме нет с 6 часов утра 11 января. Отключено также центральное отопление, из-за чего в квартире очень холодно.

«С утра от центральной площади до улицы Казбекова не было света и воды», - заявил 50-летний Магомедрасул корреспонденту «Кавказского узла». Мужчина живет в частном доме с семьей из восьми человек. Из-за отсутствия воды система отопления, по его словам, замерзла, из-за чего в доме не было тепла.

Днем 11 января в Telegram-канале администрации главы Дагестана появилось сообщение, что мэр Махачкалы Ризван Газимагомедов доложил главе республики о работе коммунальных служб и решении проблем, вызванных непогодой. «Все службы работают в усиленном режиме. Есть договоренность с городскими строительными и дорожными компаниями по привлечению дополнительных ресурсов на эти цели», - заявил мэр. Публичная реакция главы города на кризисную ситуацию появилась около 15.00 мск, при этом Газимагомедов не назвал конкретные участки, где ведутся работы, отмечается в публикации Telegram-канала газеты «Черновик». В комментариях к посту «Черновика» можно найти многочисленные жалобы горожан на отсутствие света, газа и воды.

Минимально допустимая температура в помещениях в отопительный сезон, согласно нормам СанПин, составляет +18°C, напомнил руководитель «Монитора ЖКХ» Зияудин Увайсов. По словам активиста, этой зимой, как и в предыдущие годы, в сфере коммунального хозяйства Дагестана «ситуация тяжелая».

«Проблемы носят системный характер и ими никто не занимается. Приезжал в Дагестан «десант энергетиков» в несколько тысяч человек, но какие задачи перед ними стояли? Сейчас озвучивают проводимые масштабные работы, - какие именно ожидаются результаты? Этого никто не озвучивает, чтобы нельзя было проанализировать их эффективность», - сказал Увайсов корреспонденту «Кавказского узла».

Обращаться с жалобами в те коммунальные службы, которые есть сейчас, практически бессмысленно, так как проблемы не решаются, констатировал он. «Проблемой нужно заниматься в течение года, а не тогда, когда она возникает. Воздействовать на власти и ресурсоснабжающие организации. Это долго и тяжело, но надо это делать», - заключил он.

В течение дня 11 января около 60 тысяч жителей в более чем 40 населенных пунктах Дагестана остались без света в связи с непогодой, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в Минэнерго Дагестана. Причиной повреждений воздушных линий электропередач в ведомстве назвали сильные порывы ветра и налипание снега.

К вечеру было восстановлено энергоснабжение примерно половины оставшихся без света потребителей в Дагестане, заявили в компании «Россети Северный Кавказ» корреспонденту «Кавказского узла». Руководство «Дагэнерго», по их данным, увеличило количество аварийно-восстановительных бригад, чтобы ускорить восстановление энергоснабжения, однако ремонтным работам мешали неблагоприятные погодные условия. Ухудшение погоды может спровоцировать повторные нарушения энергоснабжения, предупредили в компании.

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