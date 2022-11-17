Ингушетия и Дагестан показали худшие результаты в России по соблюдению сроков сдачи жилья

17 ноября 2022, 09:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Ингушетии сроки сдачи жилья в эксплуатацию в среднем затягиваются на пять лет, а в Дагестане – на 2,5 года. Это наихудшие показатели среди регионов, так как по России сдача жилья в эксплуатацию в среднем переносится на семь месяцев, сообщил Единый ресурс застройщиков.

Как сообщал "Кавказский узел", в 2021 году большинство регионов СКФО и ЮФО показали маленькие объемы введённого в строй жилья. При этом на втором с конца месте в рейтинге оказалась Ингушетия. Дагестан занял 70-е место – в республике за год было введено 0,327 квадратного метра жилья на одного жителя.

По данным Единого ресурса застройщиков, в Ингушетии сроки сдачи жилья в эксплуатацию в среднем затягиваются на 71 месяц (около пяти лет), что является наихудшим показателем среди регионов России. Чуть лучше обстоят дела в Дагестане – сроки сдачи в среднем затягиваются на 30 месяцев (2,5 года).

Средний перенос сроков ввода в эксплуатацию строящихся домов в целом по России составляет 7,3 месяца. При этом в Амурской области, Удмуртии и на Сахалине зафиксированы самые короткие сроки переноса – меньше одного месяца, сообщил 16 ноября Единый ресурс застройщиков в своем Telegram-канале.

Напомним, власти Дагестана регулярно отчитываются о сносах самостроев. 7 февраля стало известно, что в республике было решено снести 400 многоквартирных домов и магазинов, признанных незаконными постройками. Комментаторы в соцсети потребовали наказать чиновников, которые допустили строительство.

2 июля жильцы нескольких многоэтажек в Каспийске заблокировали дорогу через свой двор бетонными блоками из-за интенсивного движения машин по этому участку. Чиновники объяснили движение потока транспорта через двор неправильной планировкой при строительстве. По их словам, многоквартирные дома были построены около пяти лет назад, но до сих пор не сданы в эксплуатацию.

"Кавказский узел" также писал, что 5 июля МВД информировало, что руководство стройфирмы было заподозрено в крупном мошенничестве при долевом строительстве трех многоквартирных домов в Назрани. Строительство не завершено, и дольщики не получили свое жилье, отметило ведомство.

В июле 2021 года один из жителей Ингушетии обратился с жалобой в Следком, что строительство многоквартирного дома началось в 2016 году, но так и не было завершено. Он потребовал наказать застройщика, в результате действий которого, по словам жителя Ингушетии, люди остались без денег и жилья.

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