Пользователи соцсети призвали наказать чиновников за самострои в Дагестане

07 февраля 2022, 11:41

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В Дагестане решено снести 400 многоквартирных домов и магазинов, признанных незаконными постройками, объявил замглавы Минстроя республики. Часть пользователей Instagram потребовали наказать чиновников, которые допустили строительство, другие предложили раздать жилье нуждающимся.

Как писал "Кавказский узел", 28 сентября 2021 года стало известно, что суды в Махачкале признали самовольными постройками шесть зданий, в том числе пять многоквартирных домов, и власти организовали снос этих самостроев. Прокуратура предупредила покупателей квартир в новостройках о необходимости обращаться в муниципальные органы власти для проверки правоустанавливающих документов на жилье.

12 августа 2021 года мэр Махачкалы Салман Дадаев отчитался, что на проспекте Гамидова по просьбам жителей снесено здание, построенное без разрешения более 10 лет назад. Это здание – лишь одно из многих самостроев в городе, указали местные жители, призвав ускорить снос самовольных построек.

Суды в Дагестане вынесли решения о сносе 400 незаконно строящихся домов, сообщил замглавы Минстроя республики Шамиль Абдулмуталимов. "Это различные объекты. Как правило, под видом индивидуального жилищного строительства возводятся многоквартирные дома или магазины", - сообщил он.

По словам замминистра, снос этих зданий "затруднен отсутствием финансирования", поэтому муниципальные власти согласились предоставить судебным приставам спецтехнику для исполнения судебных решений.

Абдулмуталимов уточнил, что в сентябре 2020 года в Дагестане была создана межведомственная комиссия для выявления и пресечения незаконного строительства. В нее, помимо сотрудников Минстроя, вошли представители прокуратуры, МВД, ФСБ, СКР и Федеральной службы судебных приставов, говорится в сообщении, размещенном вечером 6 февраля на сайте Минстроя республики.

К 11.30 мск под сообщением размещено 29 комментариев, а под этой же публикацией в Instagram-паблике makhachkala.live, насчитывающем 200 тысяч подписчиков, - 67 комментариев.

Авторы большинства из них призвали наказать тех, кто допустил незаконное строительство. "Надо всех слепых посадить [...] которые не видели эти незаконные стройки, которые строили годами", - написал, в частности, arsen_4492. "Пусть [накажут] тех, кто давал разрешения, вот тогда уже можно и о сносе разговаривать! Почему, когда строили незаконно, не видели, щас всё увидели и по закону делаем?" – высказался madi_zzzzzzzz.

"Это все хорошо, но когда они стройку только начали, вы где были?" – поинтересовался у Минстроя i_isaew. "А где были те же структуры, которые вошли в эту комиссию, когда строились эти 400 домов? Как всегда в России в итоге страдает простой бедный народ", - высказал мнение 777_005.

"Накажите того, кто дал разрешение строить! С этого начните, подрядчики на последние деньги строят, заработать копейки, вот что получается", - написал abdyllaevamamlakat.

Многие пользователи попросили обнародовать адреса домов, вошедших в список. "Почему не выставляете списки домов, которые под снос. Люди продолжают покупать квартиры. Где списки. Обнародуйте их", - призвал, в частности, uzymrygik.99. "Обнародуйте списки домов, подлежащих сносу!" – написал izumrut9196.

"Где список? Люди же должны знать, какие дома под снос. Чтобы не покупать там жилье", - написал и z.z.9544. "Не хотите официально опубликовать список этих 400 домов , которые идут на снос (застройщик, район, адрес и т.д), чтобы люди не приобретали эти квартиры", - поинтересовалась anaeva_anjela83.

На официальном сайте администрации Махачкалы размещена информация о многоквартирных домах, возводимых с разрешением на строительство, сообщила в сентябре 2021 года прокуратура Дагестана. По состоянию на 11.30 мск, ссылка на эту информацию отсутствует на главной странице и на страницах разделов сайта администрации города, поиск по сайту недоступен.

Часть авторов комментариев предложили вместо сноса жилых домов использовать их для помощи нуждающимся. "Зачем ломать дома? Раздайте квартиры малоимущим, сиротам и тд. Ломать всегда легче, чем строить. Узаконьте стройку, а того, кто строил это незаконно, накажите", - написал, в частности, legenda_125_29031986. "Лучше бедным помогите, чем рушить", - предложила и raisamagomedova49. "Ужас, зачем, оставили бы нуждающимся, и так жилья нету, денег нету", - высказал мнение nuri9820213.

Представители Минстроя Дагестана, по состоянию на 11.30 мск, не ответили в комментариях на вопросы пользователей соцсети.

Напомним, в октябре 2021 года застройщики собрались на площади в Махачкале и заявили о незаконности сноса многоэтажек в разных районах города. Дагестанские чиновники в борьбе с самостроями сносят даже дома, возведение которых узаконено через суд, и не учитывают интересы покупателей квартир, указали участники акции.

Также они призвали прекратить снос домов и уголовное преследование застройщиков. Участникам акции удалось передать обращение со своими требованиями в администрацию главы республики.