Началась онлайн-конференция о похищениях людей на Северном Кавказе

30 августа 2024, 15:02

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«Проект Памяти» и издание «Верстка»* начали в YouTube онлайн-конференцию правозащитников о проблеме похищений и насильственных исчезновений людей в регионах Северного Кавказа.

Как писал "Кавказский узел", сегодня, в Международный день жертв насильственных исчезновений, команда «Проекта Памяти» совместно с изданием «Верстка»* организовали онлайн-конференцию с правозащитниками, юристами и родственниками пострадавших для обсуждения проблемы похищений и насильственных исчезновений людей в регионах Северного Кавказа.

По оценкам Центра защиты прав человека "Мемориал"*, в ходе вооруженного конфликта в Чечне пропали без вести от 3 до 5 тысяч человек. Большинство из них — после задержания представителями государства. Всего за последние 30 лет на Северном Кавказе исчезли около 8000 человек. При этом случаи наказания силовиков единичны, а их безнаказанность приводит к воспроизводству подобных преступлений, отметили в августе 2023 года участники дискуссии "Похищения и насильственные исчезновения на Северном Кавказе".

Трансляция онлайн-конференции "Пропавшие без вести на Северном Кавказе / онлайн-коференция «Верстки» и «Проекта Памяти»" началась в 15.00 мск на YouTube-канале «Верстки»*.

Ведущий онлайн-конференции - Владимир Роменский*, спикеры - представитель центра «Мемориал»* Александр Черкасов, руководитель «Команды против пыток»* Сергей Бабинец, президент Европейско-средиземноморской федерации против насильственных исчезновений (FEMED) Нассера Дютур и адвокат, эксперт по международному праву Григор Аветисян. "В ходе трансляции будут показаны ролики и анимация по теме насильственных исчезновений", - говорится в аннотации к конференции.

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