Правозащитники расскажут о последствиях похищений людей на Северном Кавказе

28 августа 2024, 10:12

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30 августа, в Международный день жертв насильственных исчезновений, команда «Проекта Памяти» совместно с «Версткой»* организует онлайн-конференцию и обсудит с правозащитниками, юристами и родственниками пострадавших проблему похищений и насильственных исчезновений людей в Чечне и других регионах Северного Кавказа.

По оценкам Правозащитного центра "Мемориал"*, в ходе вооруженного конфликта в Чеченской Республике без вести пропали от 3 до 5 тысяч человек. Большинство из них — после задержания агентами государства.

Как писал "Кавказский узел", за последние 30 лет на Северном Кавказе исчезли около 8000 человек. При этом случаи наказания силовиков единичны, а их безнаказанность приводит к воспроизводству подобных преступлений, отметили в августе 2023 года участники дискуссии "Похищения и насильственные исчезновения на Северном Кавказе".

Фокус мероприятия 2024 года — влияние насильственного исчезновения на семьи пропавших без вести в Чечне и на Северном Кавказе. Эта конференция будет посвящена их историям, сохранению памяти об их близких, социально-психологическим проблемам, с которыми пришлось столкнуться семьям пропавших без вести, процессу поиска и расследования.

Ведущий онлайн-конференции Владимир Роменский*, представитель центра «Мемориал»* Александр Черкасов и руководитель «Команды против пыток»* Сергей Бабинец обсудят работу по документации и расследованию насильственных исчезновений и похищений на Северном Кавказе. Нассера Дютур, президент Европейско-средиземноморской федерации против насильственных исчезновений (FEMED) поделится опытом работы в странах ЕС и Восточной Европы с семьями пропавших без вести и то как идет работа с властями. В ходе трансляции будут показаны ролики и анимация по теме насильственных исчезновений.

Онлайн-конференция состоится на YouTube-канале «Верстки»*. Подключайтесь по ссылке с 15:00 мск. Приглашаем к участию родственников пропавших без вести, активистов, правозащитников, журналистов и всех, кому интересна эта тема.

"Проект Памяти": Команда юристов и исследователей работает с тематикой истории похищений и насильственных исчезновений на Северном Кавказе. "Проект Памяти" опирается на открытые данные правозащитных организаций, которые работали в России и собственные исследования.

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