Регионы юга России оказались в конце рейтинга по вводу жилья

05 мая 2022, 07:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Большинство регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов показывают маленькие объемы введённого в строй жилья. Самая плохая ситуация в Ингушетии, которая оказалась на втором с конца месте в этом рейтинге. На фоне остальных регионов хорошие показатели продемонстрировала Кубань, оказавшаяся на пятом месте в стране по вводу нового жилья на одного местного жителя.

По данным Росстата, по итогам 2021 года объем введенного жилья в Ингушетии по сравнению с предыдущим годом сократился на 37,9 процента, что является худшим показателем среди всех регионов России.

При этом уровень обеспеченности жильем в республике составляет лишь 15,7 кв. метра на человека, что является предпоследним местом по этому показателю в списке – на последнем месте расположилась Тыва, следует из рейтинга РИА "Новости", составленном на основе данных Росстата.

Ингушетия также оказались в конце рейтинга и по площади введенного жилья на одного жителя, которая составила 0,214 кв. метра. Республика расположилась на 79-м месте из 85.

С вводом нового жилья также сложная ситуация в регионах юга России. Так Волгоградская область расположилась на 72-м месте в рейтинге. В области в 2021 году было введено 0,325 кв. метра нового жилья на одного жителя, что больше на 3,4 процента по сравнению с предыдущим годом.

Из регионов Северного Кавказа с вводом нового жилья также сложная ситуация в Дагестане. В 2021 году в этой республике было введено 0,327 кв. метра на одного жителя, в результате Дагестан оказался на 70-м месте в рейтинге. При этом по сравнению с предыдущим годом объем ввода нового жилья в Дагестане вырос всего на 6,3 процента.

Из регионов юга России в конце рейтинга также оказалась Калмыкия, в 2021 году в этой республике было введено 0,456 кв. метра нового жилья на одного жителя. По сравнению с прошлым годом объем нового жилья вырос на 39,5 процента. Республика расположилась на 57-м месте рейтинга.

Северная Осетия заняла 56-ю строчку – 0,468 кв. метра нового жилья на одного жителя (больше на 34,6 процента). На 49-м месте оказалась Карачаево-Черкесия – 0,507 кв. метра на одного жителя (рост на 83,9 процента). Ставропольский край занял 41-е место (0,532 кв. метра нового жилья на одного жителя, что больше на 21 процент).

В первой половине рейтинга оказались Астраханская область – 38-е место (0,549 кв. метра нового жилья на одного жителя, что больше на 48,9 процента по сравнению с прошлым годом), Адыгея – на 22-м месте (0,656 кв. метра на одного жителя, рост на 19 процентов), Кабардино-Балкария – на 30-м месте (0,591 кв. метра на одного жителя, рост на 2,8 процента), Ростовская область заняла 23-е место (0,647 кв. метра на одного жителя, больше на 1,6 процента).

Чечня расположилась на 20-м месте – за 2021 год в республике было введено 0,676 кв. метра нового жилья на одного человека, что оказалось на 35,5 процента больше в сравнении с предыдущим годом.

В пятерку лидеров рейтинга вошел Краснодарский край – 1,105 кв. метра нового жилья на одного жителя (рост на 22,6 процента). Первое же место в списке заняла Ленинградская область, где за 2021 год на одного жителя было введено 1,772 кв. метра нового жилья, что по сравнению с предыдущим годом стало больше на 27 процентов.

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