Кабардино-Балкария и Дагестан возглавили антирейтинг регионов с самыми низкими зарплатами

02 декабря 2019, 05:48

Среди регионов Юга России больше всего работников с зарплатой выше ста тысяч рублей в Астраханской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. Дагестан и Кабардино-Балкария в аутсайдерах - здесь такие зарплаты получают менее одного процента работников.

РИА Рейтинг провел исследование уровня зарплат в разных регионах Российской Федерации. Как основной показатель в рейтинге использовалась доля работников, которые получат сто тысяч рублей в месяц и более, то есть являются высокооплачиваемыми. Были также проанализированы показатели доли низкооплачиваемых работников с заработной платой менее 15 тысяч рублей в месяц, а также диапазон наиболее распространенных зарплат по регионам.

Самое лучшая ситуация в рейтинге среди регионов Юга России у Астраханской области, которая заняла 36-ю позицию. Здесь 2,9 процента работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. При этом 22,2 процента получают зарплату менее чем 15 тысяч рублей в месяц, медианная зарплата - 24,8 тысячи рублей, чаще всего зарплаты укладываются в диапазон 14-40 тысяч рублей, говорится в исследовании, данные из которого сегодня, 2 декабря опубликовало РИА "Новости".

На 41-м месте Краснодарский край. В отличие от Астраханской области здесь меньше как доля высокооплачиваемых сотрудников (2,5 процента), так и доля тех, кто получает самые низкие зарплаты (15,5 процента). Медианная зарплата - 27,9 тысяч рублей, чаще всего встречается зарплата в 19-40 тысяч рублей.

На 48-м месте Ростовская область. На Дону доля высокооплачиваемых сотрудников составляет 2,2 процента, низкооплачиваемых — 19,2 процента. Медианная зарплата — 26 тысяч рублей, наиболее часто встречается 15-38 тысяч рублей.

На 53-м месте рейтинга - Северная Осетия-Алания. Здесь 1,8 процента работников относятся к высокооплачиваемым, зато 29 процентов - к низкооплачиваемым. Средняя зарплата по регионе - 20,2 тысячи рублей. Чаще всего в республике встречаются зарплаты от 13 до 31 тысячи рублей.

Ставропольский край занял 63-ю позицию рейтинга с 1,5 процентами высокооплачиваемых работников и 21,8 процентами низкооплачиваемых. 23,4 тысяч рублей - средняя краевая зарплата. Наиболее распространенные зарплаты в крае - от 14 до 34 тысяч рублей.

Волгоградская область на 64-м месте рейтинга. Лишь 1,4 процента работников области являются высокооплачиваемыми, тогда как 19 процентов зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц, тогда как средняя по области зарплата составляет 25,3 тысячи рублей. Чаще всего зарплаты находятся в диапазоне от 15 до 37 тысяч рублей.

Карачаево-Черкесия находится на 68-м месте рейтинга. 1,3 процента работников в республики относятся к высокооплачиваемым, 33,1 - к низкооплачиваемым. Медианная зарплата в республике - 19,1 тысячи рублей, самые распространенные в регионе зарплаты - от 13 до 28 тысяч рублей.

Ингушетия расположилась на 74-м месте рейтинга. В республике 1,1 процент работников получает зарплаты выше ста тысяч рублей, 29,6 тысячи - зарплаты ниже 15 тысяч рублей. Средняя зарплата в республике - 19,6 тысячи рублей. Чаще всего распространены зарплаты от 13 до 28 тысяч рублей.

Чечня находится на 76-м месте рейтинга с одним процентом высокооплачиваемых работников и 28,8 процентами низкооплачиваемых. Средняя зарплата в регионе - 21,3 тысячи рублей. Распространенные зарплаты - от 13 до 30 тысяч рублей.

Следом идет Адыгея, расположившаяся на 77-м месте. В регионе также лишь один процент работников является высокооплачиваемыми, тогда как низкооплачиваемыми является 32,1 процента работников. Средняя зарплата - 22,7 тысячи рублей. Наиболее распространенные зарплаты - от 15 до 33 тысяч рублей.

Калмыкия заняла 79-е место рейтинга с 0,9 процента высокооплачиваемых работников и 26,2 процента низкооплачиваемых. Средняя заработная плата в регионе - 21,3 тысячи рублей. Жители республики чаще всего получают зарплаты в диапазоне от 14 до 30 тысяч рублей.

Замыкают рейтинг Дагестан и Кабардино-Балкария на 84-м и 85-м местах с 0,9 и 0,7 процентами высокооплачиваемых работников соответственно. Низкооплачиваемых работников в Дагестане больше - 34,2 процента, тогда как в Кабардино-Балкарии - 30,7 процента. Средняя зарплата в республиках почти одинакова - 19,1 тысячи в Дагестане, 19 тысяч в Кабардино-Балкарии. Чаще всего зарплата в Дагестане составляет от 11 до 28 тысяч рублей, в Кабардино-Балкарии - от 13 до 29 тысяч рублей.

Самым богатым регионом России стал Чукотский автономный округ, где 32,1 процент работников получают зарплаты более ста тысяч рублей, а доля тех, кто получает менее 15 тысяч рублей, составляет всего 0,4 процента. Средняя зарплата в регионе составляет 78,2 тысячи рублей, диапазон наиболее распространенных - от 49 до 132 тысяч.

В среднем по России лишь семь процентов работников получают заработную плату в размере более ста тысяч рублей, тогда как тех, кто получает менее 15 тысяч рублей - 11 процентов. Средняя зарплата в стране составляет 32,9 тысячи рублей, диапазон наиболее распространенных колеблется от 20 до 52 тысяч рублей.

Исследование проведено на основе данных Росстата по средним зарплатам за период с сентября 2018 года по август 2019 года.