Активисты раскритиковали пассивность Газимагомедова в вопросе самостроев

13 января 2023, 01:04

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Новый руководитель Махачкалы за полтора месяца ничего не предпринял для борьбы с уплотнительной застройкой и захватом земель, тогда как прошлый мэр добился определенных результатов в этом направлении, заявили махачкалинские активисты.

Как сообщал "Кавказский узел", Как сообщал "Кавказский узел", 28 ноября депутаты горсобрания Махачкалы удовлетворили просьбу Салмана Дадаева об отставке с должности мэра. Исполняющим обязанности главы города стал Ризван Газимагомедов, назначенный вице-мэром за несколько дней до этого. По словам нового руководителя Махачкалы, развитие города тормозили недопонимания между прежним мэром Дадаевым и главой Дагестана Сергеем Меликовым. Перед уходом Салман Дадаев передал активистам движения "Город наш" папку с переченем участков, которые администрация отсудила у незаконных владельцев.

Жители Махачкалы в январе 2023 года назвали актуальной проблему самостроев. При этом городские чиновники не один год заявляют, что ведут борьбу с этим явлением: так, в августе 2021 года бывший мэр Махачкалы Салман Дадаев отчитался, что на проспекте Гамидова по просьбам жителей снесено здание, построенное без разрешения более 10 лет назад.

Новый руководитель Махачкалы Ризван Газимагомедов за полтора месяца в новой роли не проявил себя как борец с самостроями, констатировал заместитель главного редактора газеты «Черновик» Магомед Магомедов.

«Пока что декларируется, что наведут порядок с торговыми точками, лестницы которых отнимают тротуарное пространство у пешеходов. Трудно назвать определенно какие-то проблемные в этом плане улицы Махачкалы, а иных инициатив пока нет», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

В период, когда Махачкалой руководил Салман Дадаев, борьба с самостроями велась, однако администрации удалось отсудить далеко не все захваченные земли, отметил Магомедов.

«Многие земли, особенно в районе озера Ак-Гель, так и оставлены решениями судов за застройщиками: к примеру, территория ТЦ "Парус", место строительства православного храма и прочее. Важный результат состоит в том, что многие участки, на которых расположен Эльтавский лес, удалось вернуть в собственность города и сформировать хоть как-то защищенную законом территорию», - сказал журналист.

Ситуация с самостроями в Махачкале ухудшилась при новом мэре, считает активист движения «Город наш» Мадина Ибрагимова. Работа Дадаева и его команды в этом направлении была, по ее мнению, достаточно эффективной, хотя и не во всем успешной.

«Выдано разрешение на строительство 11-этажной гостиницы в парке Ленинского комсомола, никаких проявлений борьбы нового мэра с самостроями я не видела. В городе очень проблемный центр, его безбожно застраивают с нарушением всех СНиПов: без дворов, парковок, зелёных зон. Точечная застройка приводит к тому, что гулять с детьми негде, пробки в центре, электросети не выдерживают, с водой проблемы. Там, где был частный сектор, вместе 2-3 домиков строят 15-20 этажей. Дети из этих домов пойдут в близлежащую школу и скоро будут учиться в три смены», - сказала она «Кавказскому узлу».

Одним из самых важных участков, которые мэрия Дадаева возвратила в собственность города, она называет участки вокруг озера Ак-Гель. «Кроме них активисты сами отсудили более значимые, общественные участки. Это и у озера, и сквер на Ленина, и участок в парке Ленинского комсомола», - сообщила Ибрагимова корреспонденту «Кавказского узла».

Владельцы участков, которые были возвращены городу, не оставляют надежды отсудить земли, отметила она. «Боюсь, город тут ничего не выиграет. Если даже что-то вернется городу, уверена, что новый хозяин найдется быстро», - заключила активистка.

Адвокат, активист движения «Город наш» Арсен Магомедов заявил «Кавказскому узлу», что не заметил активной борьбы с самостроями при новом мэре. Он также затруднился выделить определенный участок, возвращение которого было самым значимым для Махачкалы по результатам работы команды Дадаева: речь идет в общей сложности о почти 500 гектарах территории и там «важных участков очень много», отметил активист.

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