Газимагомедов пообещал не допускать разногласий с Меликовым

06 декабря 2022, 08:22

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Недопонимание прежнего мэра Махачкалы Салмана Дадаева к поручениям главы Дагестана Сергея Меликова тормозило развитие города, заявил исполняющий обязанности мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов. Если горсобрание одобрит его кандидатуру на пост мэра, то он будет работать в связке с командой Меликова, и не допустит разногласий, заявил Газимагомедов.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 ноября депутаты горсобрания Махачкалы удовлетворили просьбу Салмана Дадаева об отставке с должности мэра. Исполняющим обязанности главы города стал Ризван Газимагомедов, назначенный вице-мэром за несколько дней до этого. В отличие от прежнего главы Махачкалы Газимагомедов не имеет расхождений во взглядах с главой Дагестана Сергеем Меликовым, что является его главным козырем, отметили 1 декабря опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Салман Дадаев пояснил свою отставку с поста мэра Махачкалы тем, что у него оказались разные взгляды с руководством республики относительно развития города. Он заявил, что решил уйти в отставку, чтобы городу "была неограниченная помощь от республиканских властей". Смена руководителя Махачкалы не должна привести к стагнации в развитии города, он должен развиваться быстрее и прогрессивнее, заявил глава республики Сергей Меликов, комментируя отставку Салмана Дадаева и назначение Ризвана Газимагомедова.

Временно исполняющий обязанности мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов в интервью РГВК "Дагестан" заявил, что в случае избрания его мэром, он намерен работать в связке с командой главы Дагестана Сергея Меликова. Видео с интервью Газимагомедова опубликовано 5 декабря на странице РГВК "Дагестан" в соцсети "ВКонтакте".

"Первое – это четкая координация с руководством республики, чего не хватало, и то, что было определенное недопонимание со стороны бывшего руководства администрации города к требованиям главы Дагестана – этого не будет. Это будет одна команда во главе с Сергеем Алимовичем Меликовым, он меня сюда рекомендовал, я принял его предложение. Если городское собрание выберет [меня мэром], то будем работать вместе. Если команда у нас единая, много мы сделаем, намного больше, чем получалась у предыдущего главы", – сказал Газимагомедов.

Он пообещал решить проблему с общественным транспортом. Газимагомедов отметил, что в городе не хватает парковочных мест. "Чтобы сделать пешеходные зоны надо сначала сделать парковочные места, многоярусные автостоянки, чтобы эти машины ушли туда", – отметил врио мэра Махачкалы.

Журналист уточнил, означает ли это, что в Махачкале появятся многоярусные парковки. "Обязательно, я уже дал такое поручение заместителю своему и главному архитектору, чтобы они начали с центральной части – точки, где возможно как бизнес <…>, может, мы примем решение с городским собранием о налоговых преференциях", – рассказал Газимагомедов.

Кроме того, врио мэра Махачкалы пообещал решить проблему с финансированием, в том числе для благоустройства города, а также скорректировать генплан Махачкалы.

Интервью Газимагомедова для РГВК "Дагестан" также было опубликовано 5 декабря в Instagram-паблике* dagestan_news__, на который подписаны около 39,8 тысячи пользователей. На 08.00 мск 6 декабря эта запись набрала 56 отметок "нравится" и девять комментариев. Большая часть их авторов восприняла обещания Газимагомедова скептически.

"Нечего хорошего не будет. Они приходят много что обещают. И нечего не делают", – написала _gal_i_na_.

"Каждый новый мэр говорит, что реконструкция проспекта Шамиля будет. Но своё слово пока никто не сдержал", – заявил _mukhammad_1991.

"Продолжайте в судебном порядке возвращать земли города, покажите, что вы поставлены не для того, чтобы лоббировать интересы чьи-то", – призвал пользователь dgreyhcjt71.

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